Posted Сегодня, 20:31
Published Сегодня, 20:31
Modified Сегодня, 20:33
Updated Сегодня, 20:33
47-летний Сергей Жуков стал отцом в пятый раз. Известный музыкант опубликовал фотографию из московской клиники, где рожала его жена Регина Бурд, пишет amic.ru.
«Я очень счастлив!» — написал Жуков в своем сообщении. Фотография показывает, что у него родился третий сын.
Необходимо отметить, что в браке с Бурд уже есть четверо детей. Дочь Ника появилась на свет в 2008 году и была замечена в сериале «Плакса». Сын Энджел родился в 2010 году, а Мирон — в 2014 году.
У Жукова также есть старшая дочь от предыдущего брака с Еленой Добындо. Она родилась в 2001 году и сейчас живет в Чикаго, поддерживая теплые отношения со своим отцом.