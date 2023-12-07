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Сергей Жуков стал отцом в пятый раз

Сергей Жуков стал отцом в пятый раз

7 декабря 2023, 20:31
Фото: 1MI
47-летний Сергей Жуков в пятый раз стал отцом, его жена Регина Бурд родила сына в московском перинатальном центре.

47-летний Сергей Жуков стал отцом в пятый раз. Известный музыкант опубликовал фотографию из московской клиники, где рожала его жена Регина Бурд, пишет amic.ru.

«Я очень счастлив!» — написал Жуков в своем сообщении. Фотография показывает, что у него родился третий сын.

Необходимо отметить, что в браке с Бурд уже есть четверо детей. Дочь Ника появилась на свет в 2008 году и была замечена в сериале «Плакса». Сын Энджел родился в 2010 году, а Мирон — в 2014 году.

У Жукова также есть старшая дочь от предыдущего брака с Еленой Добындо. Она родилась в 2001 году и сейчас живет в Чикаго, поддерживая теплые отношения со своим отцом.

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