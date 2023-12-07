«Просили пустить погреться». Жители Светлого пожаловались на водителя автобуса

Напомним, что недавно водитель маршрутки высадил на мороз 10-летнюю девочку. Произошло это из-за того, что у нее не сработала банковская карта. Ребенок предложил мужчине перевести деньги, на что тот отказался и потребовал освободить салон. По этому факту уже возбуждено уголовное дело.