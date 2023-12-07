«Просили пустить погреться». Жители Светлого пожаловались на водителя автобуса

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Ситуация произошла вчера, 6 декабря. Жительница поселка рассказала, что люди стояли на остановке общественного транспорта в ожидании автобуса с 12:30 до 13:37, за это время успели сильно замерзнуть.
Позже приехал автобус №61 («Поселок Светлый» — «Поселок Солнечный»), однако на этом проблема не закончилась. Перед тем, как запустить людей в салон и отправиться по маршруту, он отправился на стоянку без объяснения причины.
«Люди стояли на морозе, автобус №61 приехал в Светлый, увидел, что стоят люди, но без пояснений поставил машину в отстой». К нему подходили, просили пустить на обогрев, но водитель пояснил — у него обед», — рассказала местная жительница.
Напомним, что недавно водитель маршрутки высадил на мороз 10-летнюю девочку. Произошло это из-за того, что у нее не сработала банковская карта. Ребенок предложил мужчине перевести деньги, на что тот отказался и потребовал освободить салон. По этому факту уже возбуждено уголовное дело.