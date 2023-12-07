Поверила гадалке. Омичка хотела избавиться от порчи и сглаза, но лишилась денег

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Омичка рассказала полицейским, что нашла объявление об услугах астролога в интернете, после чего связалась с гадалкой через мессенджер. Она предложила помощь в решении проблем и сообщила, что на женщине порча и сглаз.
За первую консультацию потерпевшая отдала мошеннице 2 500 рублей, после для проведение обряда чистки мошенница запросила уже 12 500 рублей, а для закрепления результата — еще 3 000 рублей. Омичка перевела все суммы, однако не получив ожидаемой помощи, обратилась в полицию.
Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские устанавливают все обстоятельства преступления и устанавливают личность аферистки, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.