Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Омичка обратилась к гадалке-аферистке и лишилась купной суммы

Поверила гадалке. Омичка хотела избавиться от порчи и сглаза, но лишилась денег

7 декабря 2023, 13:15
Фото: 1MI

Омичка обратилась к гадалке-аферистке и лишилась купной суммы

На уловку попалась 26-летняя жительница Октябрьского округа.

Омичка рассказала полицейским, что нашла объявление об услугах астролога в интернете, после чего связалась с гадалкой через мессенджер. Она предложила помощь в решении проблем и сообщила, что на женщине порча и сглаз.

За первую консультацию потерпевшая отдала мошеннице 2 500 рублей, после для проведение обряда чистки мошенница запросила уже 12 500 рублей, а для закрепления результата — еще 3 000 рублей. Омичка перевела все суммы, однако не получив ожидаемой помощи, обратилась в полицию.

Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские устанавливают все обстоятельства преступления и устанавливают личность аферистки, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Приворот на любимого. За магический обряд омичка отдала гадалке-мошеннице 886 000 руб
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Мошенничество#Мошенники#Новости#Мошенник#Гадалка#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Клубы пара, вода в вестибюле. В омском «Миллениуме» в мороз прорвало трубы отопления
Сегодня, 06:35
Сотни жалоб. Какие районы Омска остались без отопления в 30-градусный мороз
Сегодня, 10:23
Омский следком возбудил уголовное дело после массового отключения отопления
Сегодня, 12:25
Идут обследования. Из-за проблем с отоплением начали закрываться школы и детские сады
Сегодня, 11:10
Сразу на двух омских ТЭЦ перед морозами зафиксировали больше аварий
Сегодня, 09:38
Как Омск получил новые автобусы. Урбанист раскрыл подробности
19 февраля 2021,, 08:38