После стрельбы в Брянске школы Омской области проверят на безопасность

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
О скорых проверках губернатор сообщил своем телеграм-канале. Он выразил соболезнования семьям детей, пострадавшим в брянской гимназии.
Также глава региона сообщил о скорых проверках в школах Омской области. Вице-губернатору Ивану Кротту поручили вместе с главами муниципалитетов проверить пропускную систему во всех наших образовательных учреждениях.
Кроме безопасности, Хоценко обратил внимание и на психологическое состояние детей: он подчеркнул, что дети должны чувствовать поддержку со стороны взрослых.
«Поставил задачу по контролю за психологическим состоянием наших детей. В каждой школе работают педагоги-психологи, социальные педагоги, за каждым классом закреплен классный руководитель, но не всегда ребята открываются, и задача взрослых проявлять чуткость, доброту и видеть проблемные точки, чтобы вовремя прийти на помощь или ответить на интересующие вопросы», — сообщил губернатор.
Ранее Город55 сообщал о стрельбе в брянской гимназии. Туда с оружием проникла ученица, и во время урока открыла стрельбу по одноклассникам. По уточненным данным, четыре человека попали в больницу, две девочки, в том числе нападавшая, погибли.