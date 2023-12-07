Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

иллюстрация

После стрельбы в Брянске школы Омской области проверят на безопасность

7 декабря 2023, 09:07
Фото: 1MI
иллюстрация
Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил проверить школы региона.

О скорых проверках губернатор сообщил своем телеграм-канале. Он выразил соболезнования семьям детей, пострадавшим в брянской гимназии.

Также глава региона сообщил о скорых проверках в школах Омской области. Вице-губернатору Ивану Кротту поручили вместе с главами муниципалитетов проверить пропускную систему во всех наших образовательных учреждениях.

Кроме безопасности, Хоценко обратил внимание и на психологическое состояние детей: он подчеркнул, что дети должны чувствовать поддержку со стороны взрослых.

«Поставил задачу по контролю за психологическим состоянием наших детей. В каждой школе работают педагоги-психологи, социальные педагоги, за каждым классом закреплен классный руководитель, но не всегда ребята открываются, и задача взрослых проявлять чуткость, доброту и видеть проблемные точки, чтобы вовремя прийти на помощь или ответить на интересующие вопросы», — сообщил губернатор.

Ранее Город55 сообщал о стрельбе в брянской гимназии. Туда с оружием проникла ученица, и во время урока открыла стрельбу по одноклассникам. По уточненным данным, четыре человека попали в больницу, две девочки, в том числе нападавшая, погибли.

В Брянске школьница с дробовиком ранила четырех детей и погибла
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Безопасность#Дети#Проверка#Стрельба#Губернатор#Гимназия#Ольга Акамова#Школы#Брянск#Психологическое состояние
Подпишитесь
Клубы пара, вода в вестибюле. В омском «Миллениуме» в мороз прорвало трубы отопления
Сегодня, 06:35
«Устраняют дефекты». Когда тепло вернется в квартиры омичей
Сегодня, 05:09
Сковало льдом. В Омске с опозданием на две недели замерз Иртыш
Сегодня, 04:22
«Народ замерзает!»: в Центральном округе Омска в 30-градусный мороз снизили отопление
Сегодня, 03:17
В мэрии Омска начался экстренный штаб из-за проблем с отоплением
Сегодня, 06:05
Вы — в неэффективных. Преподавателей ОмГУ лишили зарплаты из-за отсутствия публикаций
Вчера, 04:29