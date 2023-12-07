После стрельбы в Брянске школы Омской области проверят на безопасность

Ранее Город55 сообщал о стрельбе в брянской гимназии. Туда с оружием проникла ученица, и во время урока открыла стрельбу по одноклассникам. По уточненным данным, четыре человека попали в больницу, две девочки, в том числе нападавшая, погибли.