«Планирую задержаться». Омский губернатор Хоценко готов избраться на второй срок

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Во время прямого эфира, состоявшегося сегодня, 7 декабря, губернатор Виталий Хоценко сообщил, готов ли он задержаться в Омской области, а значит и провести на посту руководителя региона второй срок.
«Президент поручил, люди избрали губернатором, поэтому буду работать. 5 лет точно, а там если люди поддержат, то и дальше задержусь, — отметил Хоценко.
Одного срока, по мнению Хоценко, мало, чтобы реализовать все задуманное и кардинально изменить жизнь в регионе в лучшую сторону.
«Два срока точно хочется отработать, чтобы сделать хорошие дела», — добавил губернатор.
При этом уже сейчас Хоценко готов назвать Омскую область своим домом, ведь здесь живет его семья, дети ходят в школу и детский сад, а также занимаются в спортивных секциях.