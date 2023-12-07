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Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 15:37

Updated Сегодня, 15:37

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«Планирую задержаться». Омский губернатор Хоценко готов избраться на второй срок

7 декабря 2023, 15:29
Фото: Город55
Иллюстрация

Хоценко планирует избираться на второй срок губернатором Омской области

Одного срока, по мнению губернатора, недостаточно для того, чтобы реализовать в жизнь все задуманное.

Во время прямого эфира, состоявшегося сегодня, 7 декабря, губернатор Виталий Хоценко сообщил, готов ли он задержаться в Омской области, а значит и провести на посту руководителя региона второй срок.

«Президент поручил, люди избрали губернатором, поэтому буду работать. 5 лет точно, а там если люди поддержат, то и дальше задержусь, — отметил Хоценко.

Одного срока, по мнению Хоценко, мало, чтобы реализовать все задуманное и кардинально изменить жизнь в регионе в лучшую сторону.

«Два срока точно хочется отработать, чтобы сделать хорошие дела», — добавил губернатор.

При этом уже сейчас Хоценко готов назвать Омскую область своим домом, ведь здесь живет его семья, дети ходят в школу и детский сад, а также занимаются в спортивных секциях.

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#Политика#Общество#Омск#Омская область#Выборы#Губернатор#Семья#Новости#Юлия Истомина#Виталий Хоценко#Прямой эфир
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