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Переходил на красный свет. В Омске 14-летний подросток попал под колеса легковушки

7 декабря 2023, 02:41
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске иномарка сбила подростка на пешеходном переходе

Авария произошла на улице Нефтезаводской.

Вчера днем, 6 декабря, в Советском округе Омска произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 29-летняя женщина за рулем Volkswagen Polo ехала по улице Нефтезаводской. В районе дома № 14 она сбила пешехода, который переходил проезжую часть на красный свет.

В результате аварии 14 летний пешеход получил травмы, его отвезли в больницу. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

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#Происшествия#ДТП#Светофор#Происшествие#Пешеход#Советский округ#Госавтоинспекция#Евгений Игишев
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