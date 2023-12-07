Переходил на красный свет. В Омске 14-летний подросток попал под колеса легковушки

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Published Сегодня, 02:41
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Вчера днем, 6 декабря, в Советском округе Омска произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 29-летняя женщина за рулем Volkswagen Polo ехала по улице Нефтезаводской. В районе дома № 14 она сбила пешехода, который переходил проезжую часть на красный свет.
В результате аварии 14 летний пешеход получил травмы, его отвезли в больницу. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.