Отогреть и «прикурить». Во сколько омичам обойдется завести замерзшее авто в мороз

На «Авито» омичам предлагают отогреть, «прикурить» или «дернуть авто с толкача». Отогрев автомобиля в среднем стоит около 2 тысяч рублей. Запитать аккумулятор проводами от другой машины («прикурить») — около тысячи рублей, а завести замерзшее авто с помощью буксира — от 500 рублей. Отметим, что услуги для «ГАЗелей» и грузовых автомобилей будут стоить дороже.