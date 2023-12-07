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Published Сегодня, 07:52

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Отогреть и «прикурить». Во сколько омичам обойдется завести замерзшее авто в мороз

7 декабря 2023, 07:52
Фото: Midjourney
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Омичам предложили услуги по отогреву авто, сколько это стоит

Для отогрева автомобиля используют газовую либо дизельную тепловую пушку.

С приходом сильных морозов в Омск сайты объявлений и социальные сети заполнили объявления об отогреве автомобилей. Город55 узнал, сколько стоит услуга и что из себя представляет.

На «Авито» омичам предлагают отогреть, «прикурить» или «дернуть авто с толкача». Отогрев автомобиля в среднем стоит около 2 тысяч рублей. Запитать аккумулятор проводами от другой машины («прикурить») — около тысячи рублей, а завести замерзшее авто с помощью буксира — от 500 рублей. Отметим, что услуги для «ГАЗелей» и грузовых автомобилей будут стоить дороже.

«Поможем завести замерзший двигатель, просушить свечи, прикурить от нашего аккумулятора. Отогреваем быстро, качественно, недорого! Круглосуточно и без выходных», — гласит одно из объявлений.

Для отогрева автомобиля используют газовую либо дизельную тепловую пушку. Также специалисты обещают помочь с разморозкой застывших замков.

Напомним, что в Омской области в ближайшие дни сохранятся сильные морозы. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха может опуститься до -40 градусов.

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#Общество#Омск#Омская область#Автомобиль#Мороз#Синоптики#Морозы#Евгений Игишев
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