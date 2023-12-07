Отогреть и «прикурить». Во сколько омичам обойдется завести замерзшее авто в мороз

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
С приходом сильных морозов в Омск сайты объявлений и социальные сети заполнили объявления об отогреве автомобилей. Город55 узнал, сколько стоит услуга и что из себя представляет.
На «Авито» омичам предлагают отогреть, «прикурить» или «дернуть авто с толкача». Отогрев автомобиля в среднем стоит около 2 тысяч рублей. Запитать аккумулятор проводами от другой машины («прикурить») — около тысячи рублей, а завести замерзшее авто с помощью буксира — от 500 рублей. Отметим, что услуги для «ГАЗелей» и грузовых автомобилей будут стоить дороже.
«Поможем завести замерзший двигатель, просушить свечи, прикурить от нашего аккумулятора. Отогреваем быстро, качественно, недорого! Круглосуточно и без выходных», — гласит одно из объявлений.
Для отогрева автомобиля используют газовую либо дизельную тепловую пушку. Также специалисты обещают помочь с разморозкой застывших замков.
Напомним, что в Омской области в ближайшие дни сохранятся сильные морозы. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха может опуститься до -40 градусов.