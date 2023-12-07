Обвиняемые в убийстве подростка возле ТРК «Космос» останутся в заключении

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Согласно решению Центрального районного суда Челябинска, шести обвиняемым продолжается заключение под стражу. Эта мера пресечения будет действовать до 10 марта 2024 года, сообщает пресс-служба прокуратуры области. Седьмому обвиняемому назначен домашний арест, пишет ФедералПресс.
В ходе рассмотрения дела о убийстве подростка, случившегося 9 апреля 2023 года, было привлечено 11 человек. Из них трое подозреваемых до сих пор находятся в розыске.