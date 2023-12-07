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Published Сегодня, 07:18

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Updated Сегодня, 07:20

Обвиняемые в убийстве подростка возле ТРК «Космос» останутся в заключении

7 декабря 2023, 07:18
Шестеро из семи иммигрантов остаются в СИЗО до весны 2024 года. Их обвиняют в преступлении, произошедшем возле ТРК «Космос», где погиб подросток.

Согласно решению Центрального районного суда Челябинска, шести обвиняемым продолжается заключение под стражу. Эта мера пресечения будет действовать до 10 марта 2024 года, сообщает пресс-служба прокуратуры области. Седьмому обвиняемому назначен домашний арест, пишет ФедералПресс.

В ходе рассмотрения дела о убийстве подростка, случившегося 9 апреля 2023 года, было привлечено 11 человек. Из них трое подозреваемых до сих пор находятся в розыске.

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