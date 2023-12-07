НРА присвоило Новикомбанку рейтинг АА

«С получением рейтинга от НРА Новикомбанк обладает мнением всех четырех ведущих российских рейтинговых агентств», — отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева. Она также выразила удовлетворенность тем фактом, что в результате присвоенного рейтинга оценка банка поднялась еще на один уровень — во второй раз за этот юбилейный год.