НРА присвоило Новикомбанку рейтинг АА

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В числе ключевых факторов, которые повлияли на уровень рейтинга, эксперты НРА назвали сильные рыночные позиции банка, высокую оценку показателей ликвидности и операционной эффективности.
По информации агентства, Новикомбанк активно интегрировался в бизнес-процессы основного акционера, ведет деятельность в статусе опорного банка «Ростеха» и представляет собой ключевое звено финансового центра государственной корпорации.
На сегодня Новикомбанк не только на оптимальных условиях реализует деятельность по бесперебойному кредитованию текущих потребностей ведущих предприятий промышленности, но и обеспечивает выполнение стратегических программ по модернизации этих предприятий, разработке новых технологий и продуктов, старту серийного выпуска инновационной продукции.
Как отмечено в пресс-релизе агентства, банк занимается расширением взаимодействия с органами власти, институтами развития и фондами. Также кредитная организация оказывает предприятиям высокотехнологичных отраслей промышленности поддержку, направленную на значительное снижение стоимости обслуживания кредитов.
Новикомбанк продолжает выделять ресурсы на собственные программы финансирования для поддержки предприятий, которые способствуют достижению технологического суверенитета.
В числе положительных факторов рейтинговой оценки НРА отмечает также хорошее качество активов: кредиты, переданные корпоративным клиентам, составляют 69,5% совокупной ссудной задолженности. У Новикомбанка имеется достаточный объем ликвидных активов (29,4% активов-нетто), позволяющий преодолеть потенциальную кризисную ситуацию с минимальными потерями. Агентство дает позитивную оценку и для показателя стресс-ликвидности.
«С получением рейтинга от НРА Новикомбанк обладает мнением всех четырех ведущих российских рейтинговых агентств», — отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева. Она также выразила удовлетворенность тем фактом, что в результате присвоенного рейтинга оценка банка поднялась еще на один уровень — во второй раз за этот юбилейный год.