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Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

Новогодние подарки для детей до года: что выбрать?

7 декабря 2023, 14:46
На пороге Новый год, и многие родители уже задумываются о подарках для своих детей. Однако выбрать идеальный подарок иногда бывает сложно, несмотря на возрастные рекомендации на игрушках.

Психолог Дарья Дугенцова в интервью Общественной службе новостей дала советы о том, как найти подходящий подарок для ребенка. По ее словам, малышу до года понравятся коврики для ползанья и грызунки.

С года до трех лет дети начинают активно изучать окружающий мир и развивают манипулятивные навыки. В этом возрасте рекомендуется покупать игрушки различных текстур и цветов, а также кубики для строительства и решения простых задач.

Для детей дошкольного возраста (от трех до семи лет) подходят игрушки для сюжетно-ролевых игр. Это могут быть зайчики, мишки, солдатики, куклы и другие предметы, с помощью которых ребенок может играть самостоятельно или с другими людьми. Популярными подарками в этом возрасте являются игрушечные замки, кухни и салоны красоты.

Для детей младшего школьного возраста (семь-двенадцать лет) подходят сложные конструкторы, головоломки, раскраски, пазлы, книги и настольные игры.

С двенадцати до восемнадцати лет подросткам важно окружение, друзья и свободное время. В этом возрасте можно подарить предметы личной гигиены, косметику или особенную одежду, которая соответствует их стилю. Также рекомендуется обратиться к самому ребенку и спросить его о его желаниях.

Для молодых людей и девушек в возрасте от 16 до 18 лет хорошим подарком может стать подготовка к взрослой жизни, например, учеба на автомобильных курсах или профориентационная беседа с психологом.

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