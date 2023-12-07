Новогодние подарки для детей до года: что выбрать?

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Психолог Дарья Дугенцова в интервью Общественной службе новостей дала советы о том, как найти подходящий подарок для ребенка. По ее словам, малышу до года понравятся коврики для ползанья и грызунки.
С года до трех лет дети начинают активно изучать окружающий мир и развивают манипулятивные навыки. В этом возрасте рекомендуется покупать игрушки различных текстур и цветов, а также кубики для строительства и решения простых задач.
Для детей дошкольного возраста (от трех до семи лет) подходят игрушки для сюжетно-ролевых игр. Это могут быть зайчики, мишки, солдатики, куклы и другие предметы, с помощью которых ребенок может играть самостоятельно или с другими людьми. Популярными подарками в этом возрасте являются игрушечные замки, кухни и салоны красоты.
Для детей младшего школьного возраста (семь-двенадцать лет) подходят сложные конструкторы, головоломки, раскраски, пазлы, книги и настольные игры.
С двенадцати до восемнадцати лет подросткам важно окружение, друзья и свободное время. В этом возрасте можно подарить предметы личной гигиены, косметику или особенную одежду, которая соответствует их стилю. Также рекомендуется обратиться к самому ребенку и спросить его о его желаниях.
Для молодых людей и девушек в возрасте от 16 до 18 лет хорошим подарком может стать подготовка к взрослой жизни, например, учеба на автомобильных курсах или профориентационная беседа с психологом.