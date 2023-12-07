Новогодние подарки для детей до года: что выбрать?

Для детей дошкольного возраста (от трех до семи лет) подходят игрушки для сюжетно-ролевых игр. Это могут быть зайчики, мишки, солдатики, куклы и другие предметы, с помощью которых ребенок может играть самостоятельно или с другими людьми. Популярными подарками в этом возрасте являются игрушечные замки, кухни и салоны красоты.