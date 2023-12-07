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Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Несколько случаев заражения микоплазменной инфекцией выявлены в Дагестане

7 декабря 2023, 12:44
По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, в Дагестане были выявлены несколько случаев заражения микоплазменной инфекцией.

Хотя такие случаи не считаются массовыми, они все же продолжают фиксироваться в разных частях страны.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заверил, что ситуация находится под полным контролем, поскольку болезнь может быть успешно вылечена, а у специалистов имеется достаточное количество лекарств. Об этом информирует Общественная служба новостей.

В пресс-службе подчеркнули, что в Дагестане имеются лишь отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией, не вызывающие серьезных осложнений. Конкретное число зараженных не было уточнено в ведомстве.

#Общество
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