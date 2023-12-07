Несколько случаев заражения микоплазменной инфекцией выявлены в Дагестане

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Хотя такие случаи не считаются массовыми, они все же продолжают фиксироваться в разных частях страны.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заверил, что ситуация находится под полным контролем, поскольку болезнь может быть успешно вылечена, а у специалистов имеется достаточное количество лекарств. Об этом информирует Общественная служба новостей.
В пресс-службе подчеркнули, что в Дагестане имеются лишь отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией, не вызывающие серьезных осложнений. Конкретное число зараженных не было уточнено в ведомстве.