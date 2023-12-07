Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

Иллюстрация

На севере Омской области больше тысячи абонентов отключили от газа

7 декабря 2023, 05:50
Фото: 1MI
Иллюстрация

Жителям севера Омской области выплатят компенсации из-за перебоев с газом

В межпоселковом газопроводе упало рабочее давление.

Жителям северных районов Омской области выплатят компенсации за отопление из-за перебоев с подачей газа, сообщил министр энергетики и ЖКК региона Владимир Шнипко.

От газоснабжения в Тевризском, Знаменском и Тарском районах отключили больше тысячи абонентов. Это связано с падением рабочего давления в межпоселковом газопроводе. Жителям, кто для обогрева использует электроэнергию, заплатят 21509 рублей, а кто топится дровами или углем — 8131 рубль.

«Восстановление газоснабжения льготным категориям граждан начнется сразу после повышения давления в газопроводе», — рассказал Владимир Шнипко.

Ранее об отключениях газа жителей области предупреждал «Тевризнефтегаз».

Возможны перебои. Жители Тары останутся без газа из-за аварии
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Газификация#Выплата#Газоснабжение#Евгений Игишев
Подпишитесь
Клубы пара, вода в вестибюле. В омском «Миллениуме» в мороз прорвало трубы отопления
Сегодня, 06:35
«Устраняют дефекты». Когда тепло вернется в квартиры омичей
Сегодня, 05:09
Сковало льдом. В Омске с опозданием на две недели замерз Иртыш
Сегодня, 04:22
«Народ замерзает!»: в Центральном округе Омска в 30-градусный мороз снизили отопление
Сегодня, 03:17
В мэрии Омска начался экстренный штаб из-за проблем с отоплением
Сегодня, 06:05
Вы — в неэффективных. Преподавателей ОмГУ лишили зарплаты из-за отсутствия публикаций
Вчера, 04:29