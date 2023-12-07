На севере Омской области больше тысячи абонентов отключили от газа

От газоснабжения в Тевризском, Знаменском и Тарском районах отключили больше тысячи абонентов. Это связано с падением рабочего давления в межпоселковом газопроводе. Жителям, кто для обогрева использует электроэнергию, заплатят 21509 рублей, а кто топится дровами или углем — 8131 рубль.