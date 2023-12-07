На севере Омской области больше тысячи абонентов отключили от газа

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Жителям северных районов Омской области выплатят компенсации за отопление из-за перебоев с подачей газа, сообщил министр энергетики и ЖКК региона Владимир Шнипко.
От газоснабжения в Тевризском, Знаменском и Тарском районах отключили больше тысячи абонентов. Это связано с падением рабочего давления в межпоселковом газопроводе. Жителям, кто для обогрева использует электроэнергию, заплатят 21509 рублей, а кто топится дровами или углем — 8131 рубль.
«Восстановление газоснабжения льготным категориям граждан начнется сразу после повышения давления в газопроводе», — рассказал Владимир Шнипко.
Ранее об отключениях газа жителей области предупреждал «Тевризнефтегаз».