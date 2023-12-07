Мясной вопрос: свинина или говядина?

Легкость усвоения свинины объясняется химическим составом белков и жиров, отличающихся от компонентов говядины. Например, в свинине присутствуют ненасыщенные жирные кислоты, которые также содержатся в оливковом масле. В свинине также есть множество витаминов и микроэлементов, необходимых для здоровья. Свинина содержит больше витамина В3, который помогает работе нервной системы, чем говядина. В свинине также присутствуют другие витамины, положительно воздействующие на организм. Кроме того, в свинине содержится селен, который поддерживает здоровье кожи, и магний, который снижает образование жировых отложений на стенках сосудов.