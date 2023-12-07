Мясной вопрос: свинина или говядина?

Posted Сегодня, 21:10
Published Сегодня, 21:10
Modified Сегодня, 21:14
Updated Сегодня, 21:14
Общественная служба новостей решила разобраться, действительно ли свинина является «мясом второго сорта», а говядина настолько полезна для здоровья.
Сначала стоит сравнить калорийность и состав этих продуктов. В 100 граммах говядины содержится 206 кКал, 29 г белков и 9,1 г жиров. В 100 граммах свинины содержится 201 кКал, 29,9 г белков и 8,1 г жиров. Многие могут удивиться таким результатам, но это факты. Свинина и говядина мало отличаются друг от друга по основным питательным веществам. К тому же, свинина даже содержит больше жиров, чем говядина.
Свинина считается легче усваиваемым мясом, чем говядина или баранина. Она не так сильно нагружает печень. Однако не все части свинины легко усваиваются. Вырезка, лопатка и филе содержат 150-180 калорий на 100 граммов, в то время как шейка и ребрышки калорийнее — 350-400 калорий.
Легкость усвоения свинины объясняется химическим составом белков и жиров, отличающихся от компонентов говядины. Например, в свинине присутствуют ненасыщенные жирные кислоты, которые также содержатся в оливковом масле. В свинине также есть множество витаминов и микроэлементов, необходимых для здоровья. Свинина содержит больше витамина В3, который помогает работе нервной системы, чем говядина. В свинине также присутствуют другие витамины, положительно воздействующие на организм. Кроме того, в свинине содержится селен, который поддерживает здоровье кожи, и магний, который снижает образование жировых отложений на стенках сосудов.
Однако, свинина может содержать паразитов, таких как трихинеллы, которые могут быть опасны для человека. Сейчас на производствах проводится контроль и экспертиза, поэтому шанс попасть на зараженное мясо практически исключен, если покупать его в проверенных магазинах.
Говядина содержит больше железа, чем свинина. В 100 граммах говядины содержится 2,7 мг железа, которое легко усваивается организмом. Из-за высокого содержания железа говядину рекомендуют включать в рацион людям с анемией, беременным и кормящим женщинам, подросткам и спортсменам. Говядина также содержит цинк, натрий, магний, калий, кальций и фосфор. Ее витамин В4 необходим для работы мозга, нервной системы и печени. Этот витамин также помогает предотвратить склероз головного мозга и снижает уровень раздражительности.
Говядину не рекомендуют есть людям с подагрой и повышенным содержанием мочевины в крови, так как она содержит больше мочевой кислоты.
В конечном счете, выбор между свининой и говядиной зависит от вашего здоровья и предпочтений вкуса. Отдельные части говяжьей туши действительно более диетические, а содержащиеся в них вещества и микроэлементы полезны для спортсменов и людей с физическими нагрузками. Свинина может подходить для тех, кто следует щадящей диете или хочет снизить массу тела. Важно покупать качественный продукт в проверенных магазинах, правильно его приготовить и не злоупотреблять жареными блюдами.