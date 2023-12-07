Мобильный трафик омичей подтвердил, что лучше гор могут быть только горы

Новое телеком-оборудование в этом году также установили на горнолыжном курорте Большой Вудъявр (Мурманская область), а в популярном у любителей трекинга урочище Джилы-Су — на отметке 3800 метров над уровнем моря. На сегодняшний день это самая высокостоящая базовая станция МегаФона из всех действующих. Кроме того, в Кабардино-Балкарии впервые появился интернет в Долине нарзанов, где максимальная скорость сети теперь составляет 80 Мбит/c.