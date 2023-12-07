McDonald’s планирует запустить новую франшизу

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Эти новые рестораны называются CosMc's в честь персонажа из 1980-х, который был маскотом компании. В этих заведениях будут предлагаться различные напитки, включая кофе, а также пончики и бутерброды, пишет ФедералПресс.
Сначала будет открыто 10 таких ресторанов, чтобы протестировать новый формат. Первое откроется в Чикаго уже в декабре. Остальные девять будут открыты для клиентов в следующем году.
«CosMc's — это концепция небольшого формата со всеми характерными чертами McDonald's, но с собственной уникальностью», — отметил генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински.
Компания не впервые пытается расшириться. В 1990-х они приобрели другие франшизы, однако в конечном итоге продали их, сосредоточившись на основном бизнесе.