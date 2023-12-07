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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:27

McDonald’s планирует запустить новую франшизу

7 декабря 2023, 08:25
McDonald's планирует запустить новую франшизу до конца года. Они решили создать заведения, которые будут напоминать Starbucks своим форматом.

Эти новые рестораны называются CosMc's в честь персонажа из 1980-х, который был маскотом компании. В этих заведениях будут предлагаться различные напитки, включая кофе, а также пончики и бутерброды, пишет ФедералПресс.

Сначала будет открыто 10 таких ресторанов, чтобы протестировать новый формат. Первое откроется в Чикаго уже в декабре. Остальные девять будут открыты для клиентов в следующем году.

«CosMc's — это концепция небольшого формата со всеми характерными чертами McDonald's, но с собственной уникальностью», — отметил генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински.

Компания не впервые пытается расшириться. В 1990-х они приобрели другие франшизы, однако в конечном итоге продали их, сосредоточившись на основном бизнесе.

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