Лидеров чемпионатного сезона «Абилимпикс-2023 наградили на Сахалине

«Мы смотрим на кадры Национального чемпионата и понимаем, насколько трудоемкая и серьезная работа была проделана со стороны каждого из вас. Спасибо конкурсантам, мастерам, наставникам, которые принимают участие в этом важном, значимом движении всероссийского уровня и за то, что еще раз доказали, что возможности человека безграничны», — поприветствовала участников мероприятия министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.