Косметолог: увеличение губ может обернуться проблемами из-за неправильных препаратов

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Гиалуроновая кислота является естественным компонентом кожи, который помогает ей быть увлажненной и упругой, пишет Pravda.Ru.
Врач-косметолог Елена Санникова рассказала, что инъекции гиалуроновой кислоты позволяют улучшить объем губ, исправить их форму и устранить неровности. Результаты видны практически сразу после процедуры и держатся от полугода до года, в зависимости от обменных процессов в организме.
Существуют различные препараты для увеличения губ, но очень важно выбирать только сертифицированные филлеры, которые продается у проверенных поставщиков. Также важно учитывать плотность филлера: некоторые бывают мягкими, средними или плотными. Для увеличения губ подходят филлеры средней плотности.
Если у девушки изначально тонкие губы, то может потребоваться повторная процедура, так как одного миллилитра препарата может быть недостаточно.
Однако перед процедурой стоит учитывать противопоказания: вирусные и онкологические заболевания, аллергические реакции, наличие вирусного герпеса на губах.