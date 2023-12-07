Косметолог: увеличение губ может обернуться проблемами из-за неправильных препаратов

Врач-косметолог Елена Санникова рассказала, что инъекции гиалуроновой кислоты позволяют улучшить объем губ, исправить их форму и устранить неровности. Результаты видны практически сразу после процедуры и держатся от полугода до года, в зависимости от обменных процессов в организме.