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Косметолог: увеличение губ может обернуться проблемами из-за неправильных препаратов

7 декабря 2023, 08:20
Изменение формы и объема губ стало популярной процедурой в косметологии для множества женщин разных возрастов. Один из самых эффективных способов увеличения губ — инъекционная процедура с использованием гиалуроновой кислоты.

Гиалуроновая кислота является естественным компонентом кожи, который помогает ей быть увлажненной и упругой, пишет Pravda.Ru.

Врач-косметолог Елена Санникова рассказала, что инъекции гиалуроновой кислоты позволяют улучшить объем губ, исправить их форму и устранить неровности. Результаты видны практически сразу после процедуры и держатся от полугода до года, в зависимости от обменных процессов в организме.

Существуют различные препараты для увеличения губ, но очень важно выбирать только сертифицированные филлеры, которые продается у проверенных поставщиков. Также важно учитывать плотность филлера: некоторые бывают мягкими, средними или плотными. Для увеличения губ подходят филлеры средней плотности.

Если у девушки изначально тонкие губы, то может потребоваться повторная процедура, так как одного миллилитра препарата может быть недостаточно.

Однако перед процедурой стоит учитывать противопоказания: вирусные и онкологические заболевания, аллергические реакции, наличие вирусного герпеса на губах.

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