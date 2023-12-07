Какими должны быть блюда на Новый год — 2024

Существуют также продукты, которые не рекомендуется готовить и ставить на стол в Новый год 2024. Согласно преданиям, хозяином этого года является эстет, который имеет особое отношение к пище. Нельзя готовить блюда из зайчатины или крольчатины, так как новогодняя ночь проходит под эгидой Кролика до 10 февраля 2024 года, когда наступает Лунный новый год. Следует избегать многочисленных закусок и горячих блюд, приготовленных из полуфабрикатов. Также стоит избегать еды с резким запахом. Хозяин 2024 года предпочитает свежую пищу. Поэтому следует отказаться от копченостей и консервов. Блюда для праздничного стола лучше готовить за сутки до праздника. Безвкусная и пресная пища не желательна в год Дракона. Хозяин года предпочитает острое. Также следует избегать выпечки со сгущенкой или цукатами, а также салатов с копченой колбасой или консервированной рыбой.