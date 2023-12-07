Какими должны быть блюда на Новый год — 2024

Posted Сегодня, 21:02
Published Сегодня, 21:02
Modified Сегодня, 21:07
Updated Сегодня, 21:07
Зеленый Деревянный Дракон будет хозяином 2024 года по восточному календарю. По поверьям, это таинственное существо, которое помимо силы и эмоциональности также обладает харизмой и любит быть в центре внимания. Об этом пишет Общественная служба новостей.
В Китае Дракона очень уважают и чтят. Он ранее символизировал непоколебимую императорскую власть. Во времена династии Цин его изображение украшало государственный флаг, а за ношение одежды с драконами простому народу грозила смертная казнь.
Считается, что Дракон обладает большой силой и может управлять природными явлениями. Ему подвластны стихии и благополучие людей. Поэтому, чтобы завоевать расположение и симпатию Дракона, следует готовить только те блюда, которые ему понравятся.
Обязательно на столе должны быть традиционные китайские блюда: мясо, птица, рыба, овощи, а также фрукты и сладости в большом количестве. В Восточной культуре Дракон символизирует щедрость, поэтому следует не жалеть закусок, напитков и салатов. Можно сделать так, чтобы стол был переполнен новогодними блюдами.
Помимо традиционной китайской кухни, на праздничный стол следует также положить современные закуски. Но не забывайте и о других блюдах, которые также должны быть присутствовать на празднике:
— салаты с курицей или индейкой;
— блюда с яйцами;
— различные закуски;
— жареный рис;
— национальная китайская еда — вонтоны, димсамы и другие;
— жаркое в восточном стиле;
— яблоки и другие фрукты;
— оригинальные десерты на основе фруктов и сладостей.
Существуют также продукты, которые не рекомендуется готовить и ставить на стол в Новый год 2024. Согласно преданиям, хозяином этого года является эстет, который имеет особое отношение к пище. Нельзя готовить блюда из зайчатины или крольчатины, так как новогодняя ночь проходит под эгидой Кролика до 10 февраля 2024 года, когда наступает Лунный новый год. Следует избегать многочисленных закусок и горячих блюд, приготовленных из полуфабрикатов. Также стоит избегать еды с резким запахом. Хозяин 2024 года предпочитает свежую пищу. Поэтому следует отказаться от копченостей и консервов. Блюда для праздничного стола лучше готовить за сутки до праздника. Безвкусная и пресная пища не желательна в год Дракона. Хозяин года предпочитает острое. Также следует избегать выпечки со сгущенкой или цукатами, а также салатов с копченой колбасой или консервированной рыбой.
Не стоит забывать и о новогоднем декоре. Необходимо использовать красивую и новую посуду, а не выцветшие и потертые скатерти. Дракону нравится эффектное и красивое.