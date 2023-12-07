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Posted Сегодня, 21:02

Published Сегодня, 21:02

Modified Сегодня, 21:07

Updated Сегодня, 21:07

Какими должны быть блюда на Новый год — 2024

6 декабря 2023, 21:02
До наступления Нового года остается все меньше времени, и хозяйкам уже пора задумываться о праздничном меню. Чтобы следующие 12 месяцев прошли успешно, важно приготовить блюда, которые понравятся не только домочадцам, но и хозяину будущего года — Зеленому Дракону.

Зеленый Деревянный Дракон будет хозяином 2024 года по восточному календарю. По поверьям, это таинственное существо, которое помимо силы и эмоциональности также обладает харизмой и любит быть в центре внимания. Об этом пишет Общественная служба новостей.

В Китае Дракона очень уважают и чтят. Он ранее символизировал непоколебимую императорскую власть. Во времена династии Цин его изображение украшало государственный флаг, а за ношение одежды с драконами простому народу грозила смертная казнь.

Считается, что Дракон обладает большой силой и может управлять природными явлениями. Ему подвластны стихии и благополучие людей. Поэтому, чтобы завоевать расположение и симпатию Дракона, следует готовить только те блюда, которые ему понравятся.

Обязательно на столе должны быть традиционные китайские блюда: мясо, птица, рыба, овощи, а также фрукты и сладости в большом количестве. В Восточной культуре Дракон символизирует щедрость, поэтому следует не жалеть закусок, напитков и салатов. Можно сделать так, чтобы стол был переполнен новогодними блюдами.

Помимо традиционной китайской кухни, на праздничный стол следует также положить современные закуски. Но не забывайте и о других блюдах, которые также должны быть присутствовать на празднике:

— салаты с курицей или индейкой;

— блюда с яйцами;

— различные закуски;

— жареный рис;

— национальная китайская еда — вонтоны, димсамы и другие;

— жаркое в восточном стиле;

— яблоки и другие фрукты;

— оригинальные десерты на основе фруктов и сладостей.

Существуют также продукты, которые не рекомендуется готовить и ставить на стол в Новый год 2024. Согласно преданиям, хозяином этого года является эстет, который имеет особое отношение к пище. Нельзя готовить блюда из зайчатины или крольчатины, так как новогодняя ночь проходит под эгидой Кролика до 10 февраля 2024 года, когда наступает Лунный новый год. Следует избегать многочисленных закусок и горячих блюд, приготовленных из полуфабрикатов. Также стоит избегать еды с резким запахом. Хозяин 2024 года предпочитает свежую пищу. Поэтому следует отказаться от копченостей и консервов. Блюда для праздничного стола лучше готовить за сутки до праздника. Безвкусная и пресная пища не желательна в год Дракона. Хозяин года предпочитает острое. Также следует избегать выпечки со сгущенкой или цукатами, а также салатов с копченой колбасой или консервированной рыбой.

Не стоит забывать и о новогоднем декоре. Необходимо использовать красивую и новую посуду, а не выцветшие и потертые скатерти. Дракону нравится эффектное и красивое.

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