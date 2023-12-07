Как повысить свой заработок

Posted Сегодня, 21:42
Published Сегодня, 21:42
Modified Сегодня, 21:49
Updated Сегодня, 21:49
Очень важно уметь планировать бюджет и откладывать деньги для улучшения финансового положения. Об этом карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал в интервью Общественной службе новостей.
По данным Министерства экономики, зарплаты в России последнее время стремительно растут. Например, в сентябре они выросли на 13,6% номинально и на 7,2% в реальном выражении. Однако это не обязательно означает, что люди стали значительно богаче. Рост заработных плат компенсируется инфляцией и увеличением стоимости товаров и услуг. Поэтому вопрос о повышении доходов остается актуальным.
По мнению Валинурова, каждый может найти способ увеличения своего заработка, независимо от уровня зарплаты, профессии и должности. Это можно сделать путем усердной работы или смены места работы, а также через дополнительные источники дохода.
«Вы можете повысить свою квалификацию, перейти на более высокую должность, где зарплата будет выше. Если вы хорошо выполняете свою работу, то со временем получите карьерный рост», — отметил он. «Если вы не привязаны к конкретному месту, географии, городу или деревне, то можете найти место, где будут платить больше за те же задачи».
Также в свободное время можно заниматься дополнительной работой, включая фриланс-задания, такие как почтовые рассылки, создание «лендингов» и другие. Это можно освоить с помощью онлайн-курсов, которые часто бывают бесплатными или недорогими. Для этого нужен только смартфон или иногда компьютер. Дополнительную цифровую работу можно найти на специальных площадках для фрилансеров.
«Например, курьеры всегда востребованы в праздники, такие как Новый год или 8 марта», — сказал Валинуров. «Компании готовы нанимать людей на несколько доставок, на пол дня, а не целый рабочий день. И это также оплачивается. Поэтому курьерская работа всегда востребована».
Валинуров также отметил, что можно получать дополнительный доход, предоставляя информационные и консультационные услуги. Например, успешный продавец из розничной сети может создать онлайн-курс, в котором будет делиться своими знаниями и советами по работе. Такой курс можно разместить в сети и продавать за символическую сумму. Эксперты разных отраслей также могут консультировать людей по вопросам своей специализации. Главное — распространить информацию о своих услугах, чтобы люди знали, где обратиться за помощью.
«Чтобы начать зарабатывать больше, нужно делать паузу и задуматься: „На чем еще я могу зарабатывать?“. Можно поискать идеи и советы в интернете, чтобы мозг начал работать лучше», — сказал Валинуров. «Люди обычно живут только на свою зарплату, потому что они сосредоточены на работе, семье и доме. Но если немного изменить фокус и подумать о других источниках дохода, то повышение заработка станет решаемой задачей».
Кроме того, для улучшения финансового положения можно говорить о инвестициях и сбережениях. Положительная практика отправлять часть зарплаты на депозитные вклады помогает человеку в планировании бюджета и избегании спонтанных трат. Однако перед инвестированием в рискованные активы, например, акции, следует проконсультироваться со специалистами.
«На данный момент ставки по депозитам до 15% — это лучший вариант для консервативных инвестиций. Главное — создать привычку сохранять и накапливать. Тогда все получится», — указал Валинуров. «Не важно, сколько вы зарабатываете — 50 или 100 тысяч, если в конце месяца у вас почти ноль, то нужно научиться разумно распоряжаться своими финансами».