Как повысить свой заработок

«Чтобы начать зарабатывать больше, нужно делать паузу и задуматься: „На чем еще я могу зарабатывать?“. Можно поискать идеи и советы в интернете, чтобы мозг начал работать лучше», — сказал Валинуров. «Люди обычно живут только на свою зарплату, потому что они сосредоточены на работе, семье и доме. Но если немного изменить фокус и подумать о других источниках дохода, то повышение заработка станет решаемой задачей».