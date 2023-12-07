История праздника: День художника — 8 декабря

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Уже в древности люди создавали рисунки на стенах, пишет Общественная служба новостей. В Древнем Египте верили, что эти изображения обладают магической силой. В средние века основными направлениями живописи стали иконопись, мозаика и фрески. А портреты стали популярными в эпоху Возрождения и до сих пор остаются актуальными.
Этот праздник — отличная возможность вспомнить великих художников и увидеть мир Древней Греции и Средневековой Европы глазами творцов, чтобы почувствовать, насколько прекрасен и бесконечен мир искусства.
Международный день художника был учрежден в 2007 году по инициативе Международной Ассоциации «Искусство народов мира» при ЮНЕСКО. Изначально это был праздник, отмечаемый художниками, искусствоведами, галеристами и коллекционерами. Но со временем он стал полноценным общественным событием, отмечаемым во всех странах мира.
Главное, что искусство объединяет всех людей, независимо от расы, религии, социального статуса, возраста и пола. Оно приносит эстетическое удовольствие и восхищение талантом человека.
В этот особый день можно посетить свой любимый музей и полностью насладиться живописью. Также проводятся мастер-классы и встречи с художниками. В музеях и галереях организуются выставки, инсталляции, перфомансы и пленэры. Школьные классы часто приходят на экскурсии в музеи, где им рассказывают о жизни и творчестве известных художников.
В России много выдающихся художников, внесших вклад в мировую культуру. Имена Шагала, Репина, Айвазовского, Шишкина, Кандинского, Левитана и других известны всему миру. В России День художника празднуют не только художники, но и реставраторы, преподаватели, студенты и все любители живописи. Главное — наслаждаться, видеть и вдохновляться истинным искусством.