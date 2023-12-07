История праздника: День художника — 8 декабря

В этот особый день можно посетить свой любимый музей и полностью насладиться живописью. Также проводятся мастер-классы и встречи с художниками. В музеях и галереях организуются выставки, инсталляции, перфомансы и пленэры. Школьные классы часто приходят на экскурсии в музеи, где им рассказывают о жизни и творчестве известных художников.