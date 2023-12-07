Хоценко вручил премии молодым ученым Омской области

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В Омской области подвели итоги региональной молодежной премии среди деятелей науки. Заявки представили 32 человека, из которых отобрали 5 лауреатов. Лучших молодых ученых с победой поздравил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
«Вы выбрали интересную и перспективную сферу для самореализации, от развития которой зависит не только наша жизнь, но и позиции в целом нашей страны на мировой арене. В прошлом году по распоряжению президента Владимира Владимировича Путина в нашей стране был дан старт десятилетию науки и технологий. Одним из его значимых результатов должно стать преодоление, как отметил глава государства, унизительной зависимости от импортных инноваций и укрепление нашего технологического суверенитета. Ваши успехи в науке — это весомый вклад в решение этой важной задачи», — сказал Виталий Хоценко.
Губернатор добавил, что Омская область вошла в топ 20 Национального рейтинга научно-технологического развития. На предприятиях региона применяют больше 3,5 тысяч передовых разработок. Сегодня Омск претендует на звание Молодежной столицы России. И у региона есть все шансы победить.
«Молодежная столица — это не только фейерверки, праздники, спортивные мероприятия. Мы хотим и научную молодежь на нашей площадке собирать, развиваться в этом направлении, потому что наука — задача номер один. Чтобы получить статус Молодежной столицы, нужно поддержать в конкурсе наш город. Вы также можете это сделать со своими единомышленниками. Завтра, 8 декабря, начинается голосование, для участия в нем достаточно авторизоваться в федеральной системе „Молодежь России“, — объяснил Виталий Хоценко.
Губернатор вручил ученым статуэтки и дипломы. По итогам года лучшими стали заведующий кафедрой «Эксплуатация нефтегазовой и строительной техники» СибАДИ Илья Потеряев, старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса Сибирского юридического университета Павел Пошелов, старший научный сотрудник лаборатории полевого кормопроизводства Омского аграрного научного центра Артем Тимохин, младший научный сотрудник кафедры органической и аналитической химии ОмГУ им. Ф. М. Достоевского Евгений Ульянкин, ассистент кафедры стоматологии дополнительного профессионального образования ОмГМУ Кирилл Курятников.