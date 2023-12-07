Хоценко вручил премии молодым ученым Омской области

Губернатор добавил, что Омская область вошла в топ 20 Национального рейтинга научно-технологического развития. На предприятиях региона применяют больше 3,5 тысяч передовых разработок. Сегодня Омск претендует на звание Молодежной столицы России. И у региона есть все шансы победить.