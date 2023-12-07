Хоценко рассказал, как в Омске раскрасят общественный транспорт

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
В рамках прямой линии губернатор Омской области рассказал о планах обновить внешний вид общественного городского транспорта в Омске.
«Троллейбусы покрасят в зеленый цвет, трамваи — в красный, а автобусы — в оранжевый», — заявил Виталий Хоценко.
Также в рамках прямой линии губернатор рассказал, что автопарк муниципального транспорта регулярно обновляется, но есть проблема с кадрами. Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что в городе требуется почти 700 водителей, из них около 150 мест вакантны. Зарплата водителей автобусов достигает 75 тысяч рублей.
Ранее Город55 сообщал, что глава региона пообещал возвращение тепла в квартиры омичей к средине пятницы, 8 декабря.