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Posted Сегодня, 15:16

Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

Автобусы планируют покрасить в оранжевый свет

Хоценко рассказал, как в Омске раскрасят общественный транспорт

7 декабря 2023, 15:16
Фото: 1MI
Автобусы планируют покрасить в оранжевый свет

В Омске перекрасят общественный транспорт

В числе прочих изменений в областном центре займутся обновлением внешнего вида общественного транспорта.

В рамках прямой линии губернатор Омской области рассказал о планах обновить внешний вид общественного городского транспорта в Омске.

«Троллейбусы покрасят в зеленый цвет, трамваи — в красный, а автобусы — в оранжевый», — заявил Виталий Хоценко.

Также в рамках прямой линии губернатор рассказал, что автопарк муниципального транспорта регулярно обновляется, но есть проблема с кадрами. Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что в городе требуется почти 700 водителей, из них около 150 мест вакантны. Зарплата водителей автобусов достигает 75 тысяч рублей.

Ранее Город55 сообщал, что глава региона пообещал возвращение тепла в квартиры омичей к средине пятницы, 8 декабря.

Губернатор Хоценко рассказал, когда тепло вернется в квартиры омичей
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#Общество#Город#Транспорт#Омск#Омская область#Россия#Новости#Василий Попов#Виталий Хоценко
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