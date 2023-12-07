Хоценко рассказал, как в Омске раскрасят общественный транспорт

Также в рамках прямой линии губернатор рассказал, что автопарк муниципального транспорта регулярно обновляется, но есть проблема с кадрами. Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что в городе требуется почти 700 водителей, из них около 150 мест вакантны. Зарплата водителей автобусов достигает 75 тысяч рублей.