Хоценко: «На основе мастер-плана Тары будут создаваться новые социальные объекты»

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Виталий Хоценко отметил — все части региона являются приоритетными, но у севера области есть огромный потенциал развития. Сейчас начинает создаваться мастер-план Тары и Омска, делается это при поддержке зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина.
Губернатор также заявил о необходимости развивать туристический потенциал, строить новые объекты социальной сферы и экономики. Кроме того, уже прорабатывается вопрос строительства бассейна в Таре с привлечением федеральных средств и частных инвестиций.
«Что касается лесоперерабатывающей промышленности — чтобы отрасль развивалась, необходимо привлекать крупных инвесторов, у которых есть возможности перерабатывать большие объемы древесины, а также заинтересованность в заготовке и переработке древесины на территории Омской области», — отметил Виталий Хоценко.