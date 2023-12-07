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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Хоценко: «На основе мастер-плана Тары будут создаваться новые социальные объекты»

Хоценко: «На основе мастер-плана Тары будут создаваться новые социальные объекты»

7 декабря 2023, 15:05
Фото: Правительство Омской области
Губернатор уверен, что у севера Омской области с центром в Таре есть огромный потенциал развития.

Виталий Хоценко отметил — все части региона являются приоритетными, но у севера области есть огромный потенциал развития. Сейчас начинает создаваться мастер-план Тары и Омска, делается это при поддержке зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

Губернатор также заявил о необходимости развивать туристический потенциал, строить новые объекты социальной сферы и экономики. Кроме того, уже прорабатывается вопрос строительства бассейна в Таре с привлечением федеральных средств и частных инвестиций.

«Что касается лесоперерабатывающей промышленности — чтобы отрасль развивалась, необходимо привлекать крупных инвесторов, у которых есть возможности перерабатывать большие объемы древесины, а также заинтересованность в заготовке и переработке древесины на территории Омской области», — отметил Виталий Хоценко.
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#Омск#Омская область#Губернатор#Губернатор области#Новости#Важное#Анастасия Баянова
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