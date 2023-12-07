Губернатор Хоценко рассказал, когда тепло вернется в квартиры омичей

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел экстренное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Главной темой совещания стала аварийная ситуация на ТЭЦ-5, из-за которой без тепла остались жители Центрального, Октябрьского и Ленинского округов Омска, также поднималась и тема газоснабжения северных районов региона.
«Из-за нарушения работы котлов на ТЭЦ-5 параметры теплоносителя снижены. Сейчас ведутся восстановительные работы. По докладу руководителя „ТГК-11“, аварийная ситуация устраняется. Теплоснабжение возобновится утром, а полноценно потребители почувствуют это к середине завтрашнего дня», — заявил Хоценко в своем официальном канале в Телеграм.
Также губернатор дал наказ своему заместителю Ивану Кротту и главам всех муниципальных образований в сильные морозы оперативно регулировать работу школ и детских садов и при необходимости освобождать детей от занятий.
«На протяжении ряда лет северные районы области сталкиваются с проблемой газоснабжения в связи с истощением месторождения „Тевризнефтегаз“. Сейчас уже есть решение — строим газопровод до Большеречья, который решит эту проблему», — пояснили глава региона.
Сейчас все потребители на севере области, по докладам глав этих районов, переведены на альтернативные источники отопления.
«Поставил задачу организовать выплаты жителям, которые переведены из-за падения давления в трубопроводе на альтернативные источники», — сообщил Виталий Хоценко.
Единовременную выплату в зависимости от вида альтернативного отопления получат все потребители.