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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

На совещании обсуждались вопросы теплоснабжения

Губернатор Хоценко рассказал, когда тепло вернется в квартиры омичей

7 декабря 2023, 14:26
Фото: Сергей Мельников
На совещании обсуждались вопросы теплоснабжения
По словам главы региона, сейчас аварийная ситуация на ТЭЦ-5 устраняется усиленными темпами.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел экстренное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Главной темой совещания стала аварийная ситуация на ТЭЦ-5, из-за которой без тепла остались жители Центрального, Октябрьского и Ленинского округов Омска, также поднималась и тема газоснабжения северных районов региона.

«Из-за нарушения работы котлов на ТЭЦ-5 параметры теплоносителя снижены. Сейчас ведутся восстановительные работы. По докладу руководителя „ТГК-11“, аварийная ситуация устраняется. Теплоснабжение возобновится утром, а полноценно потребители почувствуют это к середине завтрашнего дня», — заявил Хоценко в своем официальном канале в Телеграм.

Также губернатор дал наказ своему заместителю Ивану Кротту и главам всех муниципальных образований в сильные морозы оперативно регулировать работу школ и детских садов и при необходимости освобождать детей от занятий.

«На протяжении ряда лет северные районы области сталкиваются с проблемой газоснабжения в связи с истощением месторождения „Тевризнефтегаз“. Сейчас уже есть решение — строим газопровод до Большеречья, который решит эту проблему», — пояснили глава региона.

Сейчас все потребители на севере области, по докладам глав этих районов, переведены на альтернативные источники отопления.

«Поставил задачу организовать выплаты жителям, которые переведены из-за падения давления в трубопроводе на альтернативные источники», — сообщил Виталий Хоценко.

Единовременную выплату в зависимости от вида альтернативного отопления получат все потребители.

#Политика#Общество#Происшествия#Город#Погода#Омск#Омская область#Россия#Авария#Новости#Василий Попов#Тепло#Виталий Хоценко#Отключение отопления в 30-градусные морозы в Омске
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