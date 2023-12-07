Губернатор Хоценко рассказал, когда тепло вернется в квартиры омичей

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел экстренное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Главной темой совещания стала аварийная ситуация на ТЭЦ-5, из-за которой без тепла остались жители Центрального, Октябрьского и Ленинского округов Омска, также поднималась и тема газоснабжения северных районов региона.