Голосование за связь. Хоценко рассказал, когда в районы области проведут интернет

Хоценко также рассказал о федеральной программе «Устранение цифрового неравенства», с помощью которой можно установить в населенном пункте вышку сотовой связи. Если его жители проголосуют на портале и победят, работы будут проведены за счет федеральных средств. Однако подать заявку на 2024 год нельзя, план уже заготовлен. Следующее голосование определит место установки на 2025 год.