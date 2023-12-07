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Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

Хоценко рассказал, когда в населенных пунктах области появится интернет

Голосование за связь. Хоценко рассказал, когда в районы области проведут интернет

7 декабря 2023, 15:44
Фото: 1MI

Хоценко рассказал, когда в населенных пунктах области появится интернет

Во время прямого эфира с губернатором жительница деревни в Калачинском районе рассказала об отсутствии интернета

Женщина отметила, что жители деревни Куликово Калачинского района пытаются добиться подключения интернета уже 7 лет, однако пока безрезультатно.

«С 2016 года всеобщими усилиями не можем добиться того, чтобы в деревню провели интернет», — рассказала местная жительница.

Виталий Хоценко отметил, что в следующем году в ряд населенных пунктов области проведут волоконно-оптические линии связи, список таких мест уже сформирован, туда входит и деревня Куликово.

«На эти цели у нас запланированы средства. Мы планируем компенсировать затраты операторам связи по строительству так называемой „последней мили“ до домохозяйств», — добавил глава региона.

Заместитель председателя правительства Омской области и министр цифрового развития и связи Денис Цуканов также подчеркнул, что деревня Куликово будет включена в первоочередный список на следующий год.

«Запускаем такую программу в следующем году. Потребность операторов связи в строительстве волоконно-оптических линий до конечных абонентов небольших населенных пунктов есть, конечно, им это не рентабельно из-за маленького количества абонентов, но мы будем им компенсировать эту разницу», — сообщил Денис Цуканов.

Хоценко также рассказал о федеральной программе «Устранение цифрового неравенства», с помощью которой можно установить в населенном пункте вышку сотовой связи. Если его жители проголосуют на портале и победят, работы будут проведены за счет федеральных средств. Однако подать заявку на 2024 год нельзя, план уже заготовлен. Следующее голосование определит место установки на 2025 год.

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#Интернет#Омск#Омская область#Новости#Сотовая связь#Связь#Мобильная связь#Анастасия Баянова#Отключение интернета
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