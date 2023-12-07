Голосование за связь. Хоценко рассказал, когда в районы области проведут интернет

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Женщина отметила, что жители деревни Куликово Калачинского района пытаются добиться подключения интернета уже 7 лет, однако пока безрезультатно.
«С 2016 года всеобщими усилиями не можем добиться того, чтобы в деревню провели интернет», — рассказала местная жительница.
Виталий Хоценко отметил, что в следующем году в ряд населенных пунктов области проведут волоконно-оптические линии связи, список таких мест уже сформирован, туда входит и деревня Куликово.
«На эти цели у нас запланированы средства. Мы планируем компенсировать затраты операторам связи по строительству так называемой „последней мили“ до домохозяйств», — добавил глава региона.
Заместитель председателя правительства Омской области и министр цифрового развития и связи Денис Цуканов также подчеркнул, что деревня Куликово будет включена в первоочередный список на следующий год.
«Запускаем такую программу в следующем году. Потребность операторов связи в строительстве волоконно-оптических линий до конечных абонентов небольших населенных пунктов есть, конечно, им это не рентабельно из-за маленького количества абонентов, но мы будем им компенсировать эту разницу», — сообщил Денис Цуканов.
Хоценко также рассказал о федеральной программе «Устранение цифрового неравенства», с помощью которой можно установить в населенном пункте вышку сотовой связи. Если его жители проголосуют на портале и победят, работы будут проведены за счет федеральных средств. Однако подать заявку на 2024 год нельзя, план уже заготовлен. Следующее голосование определит место установки на 2025 год.