Главный тренер московского «Спартака» получил дисквалификацию на два матча РПЛ

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», инцидент произошел на 34-й минуте матча «Ахмат» — «Спартак». Бериша, отмечая первый гол своей команды, выполнил прыжок ногами вперед рядом с Абаскалем. Тренер повалил игрока, а затем Бериша засунул руку к себе в лицо.