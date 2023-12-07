Главный тренер московского «Спартака» получил дисквалификацию на два матча РПЛ

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль получил дисквалификацию на два матча РПЛ и условную еще одну игру. Комиссия КДК РФС приняла такое решение после рассмотрения случая с участием тренера и футболиста «Ахмата» Бернарда Бериши.
Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», инцидент произошел на 34-й минуте матча «Ахмат» — «Спартак». Бериша, отмечая первый гол своей команды, выполнил прыжок ногами вперед рядом с Абаскалем. Тренер повалил игрока, а затем Бериша засунул руку к себе в лицо.
Арбитр Евгений Кукуляк показал красную карточку тренеру «Спартака» и желтую — полузащитнику «Ахмата».
Таким образом, Абаскаль не будет иметь возможность находиться на тренерской скамейке во время последнего матча года против «Крыльев Советов», а также пропустит игру со «Зенитом».