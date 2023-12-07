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Главный тренер московского «Спартака» получил дисквалификацию на два матча РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» получил дисквалификацию на два матча РПЛ

7 декабря 2023, 11:45
Фото: 1MI
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дисквалифицирован на два матча РПЛ и получил условное наказание за физическую акцию в отношении игрока «Ахмата» Бернарда Бериши, который прыгнул перед тренером после забитого гола.

Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль получил дисквалификацию на два матча РПЛ и условную еще одну игру. Комиссия КДК РФС приняла такое решение после рассмотрения случая с участием тренера и футболиста «Ахмата» Бернарда Бериши.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», инцидент произошел на 34-й минуте матча «Ахмат» — «Спартак». Бериша, отмечая первый гол своей команды, выполнил прыжок ногами вперед рядом с Абаскалем. Тренер повалил игрока, а затем Бериша засунул руку к себе в лицо.

Арбитр Евгений Кукуляк показал красную карточку тренеру «Спартака» и желтую — полузащитнику «Ахмата».

Таким образом, Абаскаль не будет иметь возможность находиться на тренерской скамейке во время последнего матча года против «Крыльев Советов», а также пропустит игру со «Зенитом».

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