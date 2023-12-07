Эксперты: Перед выборами появляется «лукавая статистика» в соцсфере

Так, к примеру, в интернете появляется статья, где со ссылкой на некие исследования, попавшие в распоряжение редакции, сообщается о том, что две трети школьных педагогов не любят свою работу. Достоверность этих сведений не подлежит проверке, но результат в виде общественного негодования не заставит себя ждать.