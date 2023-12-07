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Эксперты: Перед выборами появляется «лукавая статистика» в соцсфере

Эксперты: Перед выборами появляется «лукавая статистика» в соцсфере

7 декабря 2023, 14:36
Фото: 1MI
Специалисты утверждают, что наиболее активное манипулирование общественным мнением отмечается в социальной сфере. Это логично, поскольку поднимаемые там вопросы волнуют каждого. Этим зачастую умело пользуются разного рода лоббисты.

Опрошенные МК эксперты сходятся во мнении, что в большинстве случаев так называемые исследования отталкиваются от «лукавой статистики», механизм которой хорошо отработан — привлекаются некие данные малоизвестных информационных агентств, на основе которых делаются вбросы в СМИ. Особой популярностью такая методика пользуется перед выборами, сообщает МК.

«Достаточно легко вбросить такой месседж, не соответствующий действительности, и раскачать его», — говорит глава Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин, комментарий которого приводит издание.

По словам Панина, подобные фейки и вбросы преследуют единственную цель — максимально раскачать лодку. При этом такие тенденции в медиапространстве обретают особенную силу перед началом избирательной кампании.

Так, к примеру, в интернете появляется статья, где со ссылкой на некие исследования, попавшие в распоряжение редакции, сообщается о том, что две трети школьных педагогов не любят свою работу. Достоверность этих сведений не подлежит проверке, но результат в виде общественного негодования не заставит себя ждать.

«Такими манипулятивными технологиями обычно пользуются отраслевые лоббисты, политики-популисты и не очень добросовестные журналисты, создающие сенсацию на ровном месте», — комментирует политтехнолог, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

По его словам, чтобы понять реальную ситуацию, необходимо провести анализ данных экономической статистики: оценить соотношение зарплаты и прожиточного уровня в регионе, а также изучить информацию о текучести кадров по соответствующим специальностям.

В свою очередь, профессор Финуниверситета Александр Сафонов указывает, что в целях влияния на эмоциональное состояние читателей (телезрителей) в медиапространстве все чаще применяют микросоциологические опросы, которые не могут обеспечить реальную и объективную оценку происходящего. Однако в сознании людей они отзываются, поскольку искусно задевают так называемые болевые точки.

«Мне тоже иногда на глаза попадаются цифры о нас, учителях, и информация о том, чего не хватает школе. И мне, например, видно, что ставят вопросы те, кто ничегошеньки в нашей работе не смыслит», — комментирует завуч московской школы Лидия Леонидова.

По мнению Леонидовой, критики, не погруженные в школьную жизнь, часто игнорируют позитивные перемены, которые, безусловно, есть. В числе таких новшеств она назвала, в частности, электронные источники с готовыми сценариями уроков, удобные конструкторы программ по разным дисциплинам и возможность повышения квалификации педагогов онлайн.

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