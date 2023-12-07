Эксперт рассказал, почему устарел закон об ОСАГО

Специалист также считает, что время изменило требования к системе ОСАГО и пора внести изменения в законодательство. Он предложил придать больше ответственности водителям, которые не попадают в ДТП и не нарушают ПДД и административных правил. Сажин также высказал мнение о необходимости страхования водителя, а не привязывать полис к конкретному транспортному средству. Это позволит установить более справедливые тарифы и избежать снижения стоимости страховки в зависимости от региона.