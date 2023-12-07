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Posted Сегодня, 21:32

Published Сегодня, 21:32

Modified Сегодня, 21:41

Updated Сегодня, 21:41

Эксперт рассказал, почему устарел закон об ОСАГО

6 декабря 2023, 21:32
Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, предложил внести изменения в систему обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО).

Его идея заключается в том, чтобы компенсировать ущерб пострадавшим от ДТП, если виновник не имеет страхового полиса.

Нилов указал на ситуации, когда законопослушные водители оказываются без защиты в случае, если виновник аварии не имеет страховки или скрывается с места происшествия. Также он упомянул случаи, когда доставщики еды на самокатах или велосипедах попадают в автомобильные происшествия. Особенно сложно взыскать ущерб, если виновник является иностранцем.

Автоэксперт Владимир Сажин в интервью Общественной службе новостей высказал свое мнение по этому поводу. Он напомнил, что некоторые страховые компании уже предлагают подобные услуги в виде дополнительных пакетов. В рамках этих программ страховая компания возмещает ущерб пострадавшему, если он не виноват в ДТП. Сажин поддерживает идею закрепить такую норму на законодательном уровне, чтобы водители были застрахованы от рисков, связанных с падениями сосулек или столкновениями с курьерами, велосипедистами и детьми на самокатах.

Специалист также считает, что время изменило требования к системе ОСАГО и пора внести изменения в законодательство. Он предложил придать больше ответственности водителям, которые не попадают в ДТП и не нарушают ПДД и административных правил. Сажин также высказал мнение о необходимости страхования водителя, а не привязывать полис к конкретному транспортному средству. Это позволит установить более справедливые тарифы и избежать снижения стоимости страховки в зависимости от региона.

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