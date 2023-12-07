Эксперт рассказал об опасности мошенничества с больничными листами

Однако он отметил, что использование дистанционной консультации и автоматизированной системы может привести к неправомерному получению больничных листов. Врач частной клиники, проконсультировавшись с клиентом по телефону и счтав его больным, может выдать больничный и внести соответствующие данные в электронную систему. Если в результате окажется, что пациент был на самом деле здоров, это будет считаться мошенничеством, так как он получает компенсацию и из бюджета и от работодателя.