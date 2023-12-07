Эксперт рассказал об опасности мошенничества с больничными листами

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
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Его можно получить как в государственных медучреждениях, так и в частных клиниках с лицензией за определенную плату. В некоторых случаях больничный лист можно получить даже без посещения врача. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в интервью Общественной службе новостей объяснил:
«Сейчас, после объединения Пенсионного фонда и Медстраха в единый Социальный фонд, все стало проще. Больничные оформляются только в электронном виде. Бумажные формы больничных больше не выдаются. Если кто-то предлагает бумажный больничный — это мошенники.»
Как только человек открывает больничный лист, информация о нем автоматически передается работодателю. Заболевший получает штрих-код и соответствующий номер, которые можно проверить на его аккаунте в «Госуслугах».
Разумеется, больничный лист выдают только при наличии соответствующих оснований, таких как симптомы заболевания, уход за больным родственником, травма или реабилитация после протезирования. Однако в случае, если человек заболел, совершая преступление, находится под арестом или проходит медицинское обследование по направлению военкомата, больничный лист ему не будет выдан.
В некоторых случаях врачебная комиссия может выдать больничный лист человеку, который обратился в больницу несколько дней после начала болезни из-за плохого самочувствия.
Больничные могут выдаваться как государственными учреждениями здравоохранения, так и частными, имеющими соответствующую лицензию. В этих клиниках предлагается множество возможностей. Человек может приехать лично для консультации или провести ее удаленно по телефону. Затем будет выписан больничный, который следует оплатить, указал эксперт.
Однако он отметил, что использование дистанционной консультации и автоматизированной системы может привести к неправомерному получению больничных листов. Врач частной клиники, проконсультировавшись с клиентом по телефону и счтав его больным, может выдать больничный и внести соответствующие данные в электронную систему. Если в результате окажется, что пациент был на самом деле здоров, это будет считаться мошенничеством, так как он получает компенсацию и из бюджета и от работодателя.
Тем не менее, подлинность информации о заболевании человека достоверно проверить сложно, отметил юрист. Кроме того, подобные случаи уже имели место быть раньше, когда медицинские центры выдавали бумажные больничные листы за деньги или путем связей с знакомыми врачами, добавил юрист. В любом случае, стоит отметить, что использование поддельного больничного листа является уголовным преступлением.