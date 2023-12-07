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Published Сегодня, 09:56

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Updated Сегодня, 10:02

иллюстрация

Дошло до суда. Омский «Магнит» уличили в нарушении закона об охране окружающей среды

7 декабря 2023, 09:56
Фото: Город55
иллюстрация

Омского регоператора уличили в нарушении закона об охране окружающей среды

У компании не было оборудовано место для временного складирования мусора, из-за чего ее вызвали в суд.

В региональной прокуратуре сообщили о проверке работы ООО «Магнит». Омского регоператора уличили в нарушении законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, а также в несоблюдении санитарных правил.

Сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры выяснили, что компания допускала складирование отходов на площадках без ливневой канализации и твердого покрытия. Также они были не оборудованы для защиты от воздействия ветра и осадков. Проблему обнаружили в феврале этого года. Речь идет о местах временного складирования мусора.

Прокуратура обратилась в суд по данному факту. По итогу ООО «Магнит» обязали привести мусорные площадки в порядок. Представители ведомства контролируют, чтобы решение суда было исполнено.

Напомним, что в Омской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников РЭК, ООО «Магнит» и ЗАО «ЭКОС». Их подозревают в мошенничестве по сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как считает следствие, они завышали стоимость договоров на транспортировку ТКО. Это привело к увеличению тарифа на обращение с ТКО для жителей Омской области. По итогу ущерб составил не меньше 158,7 млн рублей.

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