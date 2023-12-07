Дошло до суда. Омский «Магнит» уличили в нарушении закона об охране окружающей среды

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
В региональной прокуратуре сообщили о проверке работы ООО «Магнит». Омского регоператора уличили в нарушении законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, а также в несоблюдении санитарных правил.
Сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры выяснили, что компания допускала складирование отходов на площадках без ливневой канализации и твердого покрытия. Также они были не оборудованы для защиты от воздействия ветра и осадков. Проблему обнаружили в феврале этого года. Речь идет о местах временного складирования мусора.
Прокуратура обратилась в суд по данному факту. По итогу ООО «Магнит» обязали привести мусорные площадки в порядок. Представители ведомства контролируют, чтобы решение суда было исполнено.
Напомним, что в Омской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников РЭК, ООО «Магнит» и ЗАО «ЭКОС». Их подозревают в мошенничестве по сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как считает следствие, они завышали стоимость договоров на транспортировку ТКО. Это привело к увеличению тарифа на обращение с ТКО для жителей Омской области. По итогу ущерб составил не меньше 158,7 млн рублей.