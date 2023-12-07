Дошло до суда. Омский «Магнит» уличили в нарушении закона об охране окружающей среды

Напомним, что в Омской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников РЭК, ООО «Магнит» и ЗАО «ЭКОС». Их подозревают в мошенничестве по сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как считает следствие, они завышали стоимость договоров на транспортировку ТКО. Это привело к увеличению тарифа на обращение с ТКО для жителей Омской области. По итогу ущерб составил не меньше 158,7 млн рублей.