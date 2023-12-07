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Published Сегодня, 18:43

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Updated Сегодня, 18:44

Депутат Хамзаев призывает навести порядок в сфере проверки хранения оружия дома

7 декабря 2023, 18:43
Парламентарий Султан Хамзаев выразил свою позицию по поводу стрельбы в брянской гимназии, подчеркнув, что есть несколько причин этой трагедии. Первая причина — небрежное хранение оружия дома.

Он считает, что необходимо провести проверки, чтобы убедиться в правильном хранении и состоянии оружия у тех, кому выданы лицензии. Возможно, эти проверки уже проводятся где-то, а где-то нет, пишет RT.

Также депутат отметил, что система безопасности в школах иногда является неэффективной. Охрана должна быть профессиональной и не только формально выполнять свои обязанности. Аналогичная ситуация с школьными психологами — проблема требует особого внимания. В целом, есть много аспектов, над которыми нужно работать.

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