Депутат Хамзаев призывает навести порядок в сфере проверки хранения оружия дома

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 18:44
Updated Сегодня, 18:44
Он считает, что необходимо провести проверки, чтобы убедиться в правильном хранении и состоянии оружия у тех, кому выданы лицензии. Возможно, эти проверки уже проводятся где-то, а где-то нет, пишет RT.
Также депутат отметил, что система безопасности в школах иногда является неэффективной. Охрана должна быть профессиональной и не только формально выполнять свои обязанности. Аналогичная ситуация с школьными психологами — проблема требует особого внимания. В целом, есть много аспектов, над которыми нужно работать.