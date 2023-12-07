Депутат Хамзаев призывает навести порядок в сфере проверки хранения оружия дома

Также депутат отметил, что система безопасности в школах иногда является неэффективной. Охрана должна быть профессиональной и не только формально выполнять свои обязанности. Аналогичная ситуация с школьными психологами — проблема требует особого внимания. В целом, есть много аспектов, над которыми нужно работать.