Дело в еде. Омский рынок общепита вливается в тренды

В отличие от «Суши-Маркета», «Лаваш» не зависит от импортных продуктов. Курицу для шаурмы закупают в основном на Урале. Это особенно важно, если учесть, что лосось за последние 10 лет подорожал больше чем в три раза, тогда как цены на готовые суши за это же время подняли всего на 30%.