Чем можно заменить витамин D: мнение доктора Мясникова

Posted Сегодня, 21:51
Published Сегодня, 21:51
Modified Сегодня, 21:59
Updated Сегодня, 21:59
Известный телеведущий и врач Александр Мясников в интервью Общественной службе новостей объяснил, как можно компенсировать отсутствие солнца, которое является естественным источником витамина D, и где еще можно получить этот важный витамин.
В 2010 году Национальная медицинская академия опубликовала отчет, содержащий рекомендации по потреблению кальция и витамина D. Согласно этим рекомендациям, детям от одного года до 18 лет и взрослым до 70 лет рекомендуется потребление 600 международных единиц (15 микрограмм) витамина D в день.
После 71 года рекомендуется увеличить потребление витамина D до 800 международных единиц (20 микрограмм) ежедневно. Беременным и кормящим матерям также рекомендуется употребление 600 международных единиц (15 микрограмм) витамина D в день.
Не обязательно принимать специальные добавки с витамином D. Его можно получить из продуктов питания, отметил Александр Мясников.