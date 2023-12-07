Чем можно заменить витамин D: мнение доктора Мясникова

В 2010 году Национальная медицинская академия опубликовала отчет, содержащий рекомендации по потреблению кальция и витамина D. Согласно этим рекомендациям, детям от одного года до 18 лет и взрослым до 70 лет рекомендуется потребление 600 международных единиц (15 микрограмм) витамина D в день.