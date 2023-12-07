Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 21:51

Published Сегодня, 21:51

Modified Сегодня, 21:59

Updated Сегодня, 21:59

Чем можно заменить витамин D: мнение доктора Мясникова

6 декабря 2023, 21:51
Солнечный свет приносит нам витамин D, который играет важную роль в поддержании здоровых костей, иммунной системы и регулировании различных процессов в организме.

Известный телеведущий и врач Александр Мясников в интервью Общественной службе новостей объяснил, как можно компенсировать отсутствие солнца, которое является естественным источником витамина D, и где еще можно получить этот важный витамин.

В 2010 году Национальная медицинская академия опубликовала отчет, содержащий рекомендации по потреблению кальция и витамина D. Согласно этим рекомендациям, детям от одного года до 18 лет и взрослым до 70 лет рекомендуется потребление 600 международных единиц (15 микрограмм) витамина D в день.

После 71 года рекомендуется увеличить потребление витамина D до 800 международных единиц (20 микрограмм) ежедневно. Беременным и кормящим матерям также рекомендуется употребление 600 международных единиц (15 микрограмм) витамина D в день.

Не обязательно принимать специальные добавки с витамином D. Его можно получить из продуктов питания, отметил Александр Мясников.

Подпишитесь
Вы — в неэффективных. Преподавателей ОмГУ лишили зарплаты из-за отсутствия публикаций
Сегодня, 04:29
«Журналисты перекрутили»: вице-губернатор Шпиленко высказался о своей внезапной славе
Сегодня, 12:34
Без начальства. Врио главы омского УФСИН стал 42-летний полковник Алексей Турбанов
Сегодня, 11:59
Придет аномальный холод. Омские синоптики рассказали о морозе до -40 градусов
Сегодня, 04:34
Омичам рассказали, как изменится работа общественного транспорта из-за морозов
Сегодня, 06:06
Без комментариев. Посадившим в поле самолет Сочи-Омск пилотам предложили уволиться
Сегодня, 10:11