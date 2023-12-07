Будет хуже. Проблемы с газоснабжением на севере Омской области решат в 2025 году

На протяжении последних пяти лет в зимний период жители Тарского, Знаменского и Тевризского района остаются без газа. Подобная проблема повторилась и в этом году. Как сообщил Хоценко, отключение происходит при температуре ниже 20 градусов. Сейчас из 3750 абонентов отключили уже 1060 абонентов.