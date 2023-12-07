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Будет хуже. Проблемы с газоснабжением на севере Омской области решат в 2025 году

7 декабря 2023, 14:37
Фото: 1MI
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Проблема с газоснабжением на севере Омской области решится не раньше 2025 года

В настоящий момент газ отключили у 1060 абонентов из северных районов региона.

Сегодня, 7 декабря, губернатор Виталий Хоценко в прямом эфире 12 канала и ГТРК «Иртыш» отвечал на вопросы жителей Омской области. Один из вопросов, заданный в программе «Хоценко о важном» жительницей Знаменского района, касался ситуации с газоснабжением.

На протяжении последних пяти лет в зимний период жители Тарского, Знаменского и Тевризского района остаются без газа. Подобная проблема повторилась и в этом году. Как сообщил Хоценко, отключение происходит при температуре ниже 20 градусов. Сейчас из 3750 абонентов отключили уже 1060 абонентов.

«Чем дальше, тем будет сложнее. Как решить вопрос? Ведем газопровод на север Омской области. До конца 2024 года газ дойдет до Большеречья, к концу 2025 года придет в Тевриз, Знаменку и Тару. Мы полностью перейдем на сетевой магистральный газ. Стройка газопровода идет», — отметил губернатор.

Местных жителей также беспокоит, что с наступлением холодов возросли траты на электричество из-за перехода на альтернативные варианты газоснабжения. Единовременная компенсация за электротермию составляет 21 тысячу рублей, а за твердое топливо — 8 тысяч рублей. Хоценко уточнил, что такие расчеты сделали в РЭК исходя из средних цен на данные виды топлива.

«До 2025 года придется жить в режиме как сейчас и быть готовым к переводу на альтернативные источники. Сделаем выводы, почему эта ситуация произошла», — уточнил Хоценко.

Помимо этого, есть идея создать в следующий осенне-зимний период пятую скважину для «Тевризнефтегаза», но это решит проблему ненадолго. И пока тема находится только на стадии обсуждения.

На севере Омской области больше тысячи абонентов отключили от газа
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