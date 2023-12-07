Более 20 крупных спортивных объектов построили на Сахалине и Курилах за 5 лет

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
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Updated Сегодня, 08:16
Итог работы с 2018 года по настоящее время в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» подвели в министерстве спорта Сахалинской области. Глава ведомства Артем Подшивалов отметил: островной регион выполняет цели инициативы, определенные президентом России Владимиром Путиным.
«Россия — спортивная держава, которая большое внимание уделяет развитию как профессионального, так и массового спорта. В нашем регионе мы предоставляем максимальные возможности спортсменам. В то же время на островах проводится большое количество массовых физкультурных и спортивных мероприятий, к которым ежегодно присоединяются около 30 тысяч человек разных возрастов и уровня подготовки», — подчеркнул министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов.
За 5 лет в островном регионе возвели и запустили лыжно-биатлонный комплекс «Триумф», стадион в Томари, хоккейный корт в Курильске, универсальный тренировочный спортивный комплекс с ледовой ареной СШ «Кристалл», водноспортивный комплекс «Аква Сити», ФОК с бассейном в Северо-Курильске, стадион и ФОК в Горнозаводске, спортзал в Шахтерске, трамплин К-40 в Углегорске. Также посетителей принимают новые ФОКОТы в Быкове, Долинске, Смирных и Тымовском, стадион в Поронайске, ФОК в Холмске, хоккейный корт в селе Костромском, лыжероллерная трасса в селе Восток, ФОК с бассейном в Аниве, спорткомплекс в Ильинском. Возобновлена работа УТЦ «Восток». Совсем недавно в Южно-Сахалинске открылся новый центр единоборств, в ближайшее время завершится реконструкция спортшколы восточных видов.
«Реконструкция спортшколы — это очень важное и значимое для нас событие. Благодаря ему площадь учреждения увеличилась в три раза, а спортивные площади — в два. У нас появилось четыре спортзала, мужские и женские раздевалки для спортсменов и тренеров, медицинский кабинет и многое другое. Уверен, в новых комфортных условиях наши сотрудники и воспитанники будут чувствовать себя как дома», — рассказал директор спортшколы восточных видов единоборств, президент Сахалинской федерации карате Леонид Ким.
Сегодня спортивная инфраструктура Сахалинской области позволяет проводить крупные соревнования не только всероссийского, но и международного уровня. Так, в последние пять лет на острове проходили I зимние Международные спортивные игры «Дети Азии», Кубок Дальнего Востока Far East Cup, этап Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту «Сахалин-2020», I международный турнир по плаванию «Сахмастерс-2023» в категории «Мастерс». В 2025 году Южно-Сахалинск примет зимние российско-китайские Молодежные игры. В 2022 году в регионе провели более 100 физкультурных мероприятий. В числе самых популярных у островитян — всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», лыжный марафон памяти И. П. Фархутдинова, Троицкий лыжный марафон, фестиваль по мотоциклетному спорту No place to run, зимняя «Декада спорта», Всероссийский день бега «Кросс Нации» и другие.