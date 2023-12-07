Биткоин поглощает все больше важнейших ресурсов человечества

Однако успехи биткоина не радуют экологов. Криптовалютный майнинг потребляет все больше водных ресурсов. По данным исследователя из Амстердамского свободного университета, водный след биткоина в этом году возрастет на 278% по сравнению с прошлым годом и достигнет 591 миллиарда галлонов. Использование воды необходимо для охлаждения компьютерных систем, занимающихся майнингом, а также для охлаждения электростанций.