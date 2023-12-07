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Биткоин поглощает все больше важнейших ресурсов человечества

Биткоин поглощает все больше важнейших ресурсов человечества

7 декабря 2023, 20:28
Фото: 1MI
Биткоин растет в цене, ожидается выпуск спотового биткоин-ETF и предстоящий халвинг как факторы роста; однако экологи выразили обеспокоенность из-за увеличения использования водных ресурсов для майнинга криптовалюты.

Цена на биткоин снова растет и достигает новых высот. Это вызвано несколькими факторами. Во-первых, приближается халвинг — плановое уменьшение выпуска новых единиц криптовалюты. Это может привести к увеличению цены на биткоин, пишет ridus.ru. Кроме того, ожидается, что агентство США одобрит выпуск спотового биткоин-ETF, что также может поддержать рост криптовалюты.

Однако успехи биткоина не радуют экологов. Криптовалютный майнинг потребляет все больше водных ресурсов. По данным исследователя из Амстердамского свободного университета, водный след биткоина в этом году возрастет на 278% по сравнению с прошлым годом и достигнет 591 миллиарда галлонов. Использование воды необходимо для охлаждения компьютерных систем, занимающихся майнингом, а также для охлаждения электростанций.

Ученые предупреждают, что такое использование воды может привести к потере водных ресурсов и увеличению нагрузки на грунтовые воды. Один исследователь предложил сосредоточить майнинг криптовалюты в районах, использующих возобновляемые источники энергии, чтобы уменьшить негативное влияние на водные ресурсы. Это могло бы помочь уменьшить потребление воды и сохранить экологическое равновесие.

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