Биткоин поглощает все больше важнейших ресурсов человечества

Posted Сегодня, 20:28
Published Сегодня, 20:28
Modified Сегодня, 20:30
Updated Сегодня, 20:30
Цена на биткоин снова растет и достигает новых высот. Это вызвано несколькими факторами. Во-первых, приближается халвинг — плановое уменьшение выпуска новых единиц криптовалюты. Это может привести к увеличению цены на биткоин, пишет ridus.ru. Кроме того, ожидается, что агентство США одобрит выпуск спотового биткоин-ETF, что также может поддержать рост криптовалюты.
Однако успехи биткоина не радуют экологов. Криптовалютный майнинг потребляет все больше водных ресурсов. По данным исследователя из Амстердамского свободного университета, водный след биткоина в этом году возрастет на 278% по сравнению с прошлым годом и достигнет 591 миллиарда галлонов. Использование воды необходимо для охлаждения компьютерных систем, занимающихся майнингом, а также для охлаждения электростанций.
Ученые предупреждают, что такое использование воды может привести к потере водных ресурсов и увеличению нагрузки на грунтовые воды. Один исследователь предложил сосредоточить майнинг криптовалюты в районах, использующих возобновляемые источники энергии, чтобы уменьшить негативное влияние на водные ресурсы. Это могло бы помочь уменьшить потребление воды и сохранить экологическое равновесие.