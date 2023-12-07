Австралия вводит новые санкции против России

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В рамках новых ограничений въезд в Австралию запрещен и активы заморожены для таких руководителей, как первый заместитель председателя Следственного комитета РФ Эдуард Кабурнеев, заместители председателя Следственного комитета РФ Сергей Горяйнов и Елена Леоненко, пишет ФедералПресс.
Также в список санкций был добавлен руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ Денис Колесников. Ограничения также касаются заместителя министра юстиции Олега Свириденко, следователя по особо важным делам Следственного комитета Андрея Задачина, а также судей Елены Ленской, Виталия Белицкого и Екатерины Дорохиной, а также прокурора Бориса Локтионова.
Сотрудники ФСБ также попали в санкционный список. В него вошли Константин Кудрявцев, Александр Самофал и Валерий Сухарев.