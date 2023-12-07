Австралия вводит новые санкции против России

Также в список санкций был добавлен руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ Денис Колесников. Ограничения также касаются заместителя министра юстиции Олега Свириденко, следователя по особо важным делам Следственного комитета Андрея Задачина, а также судей Елены Ленской, Виталия Белицкого и Екатерины Дорохиной, а также прокурора Бориса Локтионова.