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Австралия вводит новые санкции против России

7 декабря 2023, 07:28
Австралия расширила список санкций против России, включив в него 13 новых имен. Этой информацией поделилось австралийское Министерство внутренних дел.

В рамках новых ограничений въезд в Австралию запрещен и активы заморожены для таких руководителей, как первый заместитель председателя Следственного комитета РФ Эдуард Кабурнеев, заместители председателя Следственного комитета РФ Сергей Горяйнов и Елена Леоненко, пишет ФедералПресс.

Также в список санкций был добавлен руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ Денис Колесников. Ограничения также касаются заместителя министра юстиции Олега Свириденко, следователя по особо важным делам Следственного комитета Андрея Задачина, а также судей Елены Ленской, Виталия Белицкого и Екатерины Дорохиной, а также прокурора Бориса Локтионова.

Сотрудники ФСБ также попали в санкционный список. В него вошли Константин Кудрявцев, Александр Самофал и Валерий Сухарев.

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