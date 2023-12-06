Жительница Сахалина готовится к запуску бренда одежды с нацпроектом «Демография»

— Шитье мне в целом нравится, я всегда интересовалась дизайном и созданием одежды и не только. Раньше для меня это было чем-то вроде хобби. И, узнав о наборе обучения по специальности, я подумала: почему бы не стать сертифицированным специалистом в «своем» направлении, которое действительно привлекает? И рискнула. Не жалею о выборе: у меня чувство, что я занимаюсь делом для души и совершенствуюсь в нем. В нашей группе несколько девушек, которые так же, как и я, захотели расти над собой и осваивать навыки шитья уже на профессиональном уровне.