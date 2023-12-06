Жена пилота компании «Уральские авиалинии» возмутило предложение ее мужу уволиться

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:05
Updated Сегодня, 19:05
Жена Эдуарда Семёнова, одного из летчиков пассажирского самолета компании «Уральские авиалинии», который совершил посадку в поле под Новосибирском 12 сентября, выступила в защиту своего мужа. Она отметила, что предложение начальства уйти с работы было несправедливым и семья категорически против таких попыток, пишет ridus.ru.
Женщина по имени Анна подчеркнула, что они считают это предложение несправедливым и резко против него. Их семья настроена против попыток избавить её мужа от работы «по собственному желанию».
12 сентября Airbus A320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Сочи в Омск, был вынужден совершить экстренную посадку на поле в Убинском районе Новосибирской области. В результате никто из более чем 160 пассажиров, включая 23 детей, не пострадал.
6 декабря родственники летчиков рейса Сочи-Омск Сергея Белова и Эдуарда Семёнова рассказали, что командир эскадрильи от имени руководства авиакомпании предложил обоим пилотам написать заявление об уходе, поскольку «результат расследования весьма предсказуем», и они допустили серьезную ошибку, связанную с неправильным расчетом топлива для маневра.
Сообщается, что Белов и Семёнов отказались уходить из «Уральских авиалиний» добровольно. Однако авиакомпания не комментирует данный случай с пилотами.