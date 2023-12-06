Жена пилота компании «Уральские авиалинии» возмутило предложение ее мужу уволиться

Жена Эдуарда Семёнова, одного из летчиков пассажирского самолета компании «Уральские авиалинии», который совершил посадку в поле под Новосибирском 12 сентября, выступила в защиту своего мужа. Она отметила, что предложение начальства уйти с работы было несправедливым и семья категорически против таких попыток, пишет ridus.ru.