Закрылась ненадолго. «Чайная Юрта» скоро откроется на новом месте

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Где именно будет открыто обновленное заведение пока неизвестно, однако работы по его возведению на участке уже идут полным ходом: строители вкручивают сваи и собирают опалубку.
Напомним, что кафе «Чайная Юрта» раньше находилось на «Зеленом острове», сообщение о закрытии появилось 8 ноября. Тогда омичам не раскрыли причину такого решения, но намекнули, что открытие кафе возможно при других обстоятельствах, которые, вероятно, наступили.