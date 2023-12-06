Закрылась ненадолго. «Чайная Юрта» скоро откроется на новом месте

Напомним, что кафе «Чайная Юрта» раньше находилось на «Зеленом острове», сообщение о закрытии появилось 8 ноября. Тогда омичам не раскрыли причину такого решения, но намекнули, что открытие кафе возможно при других обстоятельствах, которые, вероятно, наступили.