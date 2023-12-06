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Published Сегодня, 09:10

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Updated Сегодня, 09:13

Омская «Чайная Юрта» скоро откроется на новом месте

Закрылась ненадолго. «Чайная Юрта» скоро откроется на новом месте

6 декабря 2023, 09:10
Фото: Чайная Юрта

Омская «Чайная Юрта» скоро откроется на новом месте

Об этом сообщили в официальной группе кафе в соцсети.

Где именно будет открыто обновленное заведение пока неизвестно, однако работы по его возведению на участке уже идут полным ходом: строители вкручивают сваи и собирают опалубку.

Напомним, что кафе «Чайная Юрта» раньше находилось на «Зеленом острове», сообщение о закрытии появилось 8 ноября. Тогда омичам не раскрыли причину такого решения, но намекнули, что открытие кафе возможно при других обстоятельствах, которые, вероятно, наступили.

Еще неделя. В Омске объявили о закрытии «Чайной юрты» на «Зеленом острове»
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#Стройка#Омск#Омская область#Новости#Стройплощадка#Анастасия Баянова#Чайная юрта#Юрта
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