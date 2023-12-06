Зафиксирован рост цены на автозапчасти

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Большая часть запчастей традиционно импортируется, поэтому их стоимость в основном следует за изменениями курса валюты, отмечают аналитики.
Наиболее сильно подорожали аккумуляторы, стоимость которых выросла за год примерно на 20 процентов. Также заметно повысились цены на лобовые стекла, стартеры, рулевые рейки и глушители. В то же время цены на свечи зажигания, фильтры, приводные ремни и фары остались прежними, пишет ФедералПресс.
Кроме того, заметно подорожали запчасти отдельных брендов. Например, детали для автомобилей KIA подорожали почти на половину, а для Lada — на 5-25 процентов.