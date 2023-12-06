Зафиксирован рост цены на автозапчасти

Наиболее сильно подорожали аккумуляторы, стоимость которых выросла за год примерно на 20 процентов. Также заметно повысились цены на лобовые стекла, стартеры, рулевые рейки и глушители. В то же время цены на свечи зажигания, фильтры, приводные ремни и фары остались прежними, пишет ФедералПресс.