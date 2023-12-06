Высшая лига: как молодежь Сахалина завоевывает медали на чемпионате «Профессионалы»

Совсем недавно, с 24 по 28 ноября, в Санкт-Петербурге состоялся масштабный финал чемпионата «Профессионалы». Масштабное событие, как и вся подготовительная соревновательная составляющая, направлено на повышение значимости и престижа рабочих профессий. Участниками турнира и сопутствующих мероприятий стали представители органов власти, образовательных организаций и предприятий, иностранные делегации, профильные эксперты и зрители. Соревнования прошли по 35 наиболее востребованным компетенциям для основной возрастной категории и по 20 — для юниоров. 680 конкурсантов, среди которых были представители большинства регионов РФ, 69 участников от ведущих предприятий страны и более 40 человек из других государств, показали свой максимум.