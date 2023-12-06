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ОмГУ им. Ф. М. Достоевского

Вы — в неэффективных. Преподавателей ОмГУ лишили зарплаты из-за отсутствия публикаций

6 декабря 2023, 04:29
Фото: Город55
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского

В омском университете преподавателей без «международных» статей лишили зарплаты

Сотрудники университета считают, что ректор Сергей Замятин принял приказ, нарушающий действующий до конца 2024 года мораторий на показатели по публикациям в изданиях, индексируемых в международных базах данных.

В ОмГУ им. Ф. М. Достоевского в конце ноября прошлого года ректор Сергей Замятин вместе с 15 другими сотрудниками принял приказ (№01-06/838), которым в вузе вводился учет показателей результативности в международных базах Web of science и Scopus. На основании этих показателей в университете сделали определенный рейтинг преподавателей.

Лучше позиции в нем были у тех, кто имел публикации в журналах, индексируемых в международных базах данных (WoS и Scopus). Они, как рассказали Городу55 сотрудники ОмГУ, получили допвыплаты в размере одной зарплаты. Преподаватели, которые публиковались в российских журналах, оказались в списках неэффективных и лишились половины зарплаты.

Сейчас преподаватели пытаются добиться отмены приказа ректора об учете «международных» публикаций, учитывая, что он противоречит принятому в марте 2022-го постановлению Правительства РФ №414. Этот документ вводил мораторий до 31 декабря 2024 года на показатели по публикациям отечественных ученых в Web of Science и Scopus и участие в зарубежных научных конференциях для оценки результативности научных проектов.

«Руководство вуза сеет рознь среди преподавателей. Ректору никто не указ. Ему все равно на те нормативные документы, которые существуют», — прокомментировала Городу55 сотрудница вуза.

Речи об изолировании от мировой науки не идет. Например, в Российской академии наук, поддержавшей решение об отмене требований по наличию публикаций в зарубежных научных изданиях, предлагали обратить внимание на журналы, которые развиваются в странах СНГ, Сербии, Китае, Индии и Латинской Америке.

Добавим, что преподаватели ОмГУ собираются обратиться на прямую линию к президенту РФ Владимиру Путину с вопросом о том, в каких журналах должны публиковаться российские ученые.

Ранее Город55 рассказывал, что 24 ноября на сайте change.org создали петицию с призывом о спасении ОмГУ. Авторы сообщили в ней о массовом увольнении преподавателей, проверках студентов и намеках на отчисление, а также отсутствии ремонта корпусов и необходимого оборудования в аудиториях. На момент публикации этого материала петицию подписали 2024 человека.

Спасите ОмГУ, пока не поздно. Студенты создали петицию в защиту омского вуза
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#Наука#Образование#Омск#Омская область#Зарплата#Скандал#Новости#Ректор#ОмГУ#Жалоба#Сергей Замятин#Преподаватель#Юлия Истомина
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