Вы — в неэффективных. Преподавателей ОмГУ лишили зарплаты из-за отсутствия публикаций

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В ОмГУ им. Ф. М. Достоевского в конце ноября прошлого года ректор Сергей Замятин вместе с 15 другими сотрудниками принял приказ (№01-06/838), которым в вузе вводился учет показателей результативности в международных базах Web of science и Scopus. На основании этих показателей в университете сделали определенный рейтинг преподавателей.
Лучше позиции в нем были у тех, кто имел публикации в журналах, индексируемых в международных базах данных (WoS и Scopus). Они, как рассказали Городу55 сотрудники ОмГУ, получили допвыплаты в размере одной зарплаты. Преподаватели, которые публиковались в российских журналах, оказались в списках неэффективных и лишились половины зарплаты.
Сейчас преподаватели пытаются добиться отмены приказа ректора об учете «международных» публикаций, учитывая, что он противоречит принятому в марте 2022-го постановлению Правительства РФ №414. Этот документ вводил мораторий до 31 декабря 2024 года на показатели по публикациям отечественных ученых в Web of Science и Scopus и участие в зарубежных научных конференциях для оценки результативности научных проектов.
«Руководство вуза сеет рознь среди преподавателей. Ректору никто не указ. Ему все равно на те нормативные документы, которые существуют», — прокомментировала Городу55 сотрудница вуза.
Речи об изолировании от мировой науки не идет. Например, в Российской академии наук, поддержавшей решение об отмене требований по наличию публикаций в зарубежных научных изданиях, предлагали обратить внимание на журналы, которые развиваются в странах СНГ, Сербии, Китае, Индии и Латинской Америке.
Добавим, что преподаватели ОмГУ собираются обратиться на прямую линию к президенту РФ Владимиру Путину с вопросом о том, в каких журналах должны публиковаться российские ученые.
Ранее Город55 рассказывал, что 24 ноября на сайте change.org создали петицию с призывом о спасении ОмГУ. Авторы сообщили в ней о массовом увольнении преподавателей, проверках студентов и намеках на отчисление, а также отсутствии ремонта корпусов и необходимого оборудования в аудиториях. На момент публикации этого материала петицию подписали 2024 человека.