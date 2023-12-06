Вы — в неэффективных. Преподавателей ОмГУ лишили зарплаты из-за отсутствия публикаций

Лучше позиции в нем были у тех, кто имел публикации в журналах, индексируемых в международных базах данных (WoS и Scopus). Они, как рассказали Городу55 сотрудники ОмГУ, получили допвыплаты в размере одной зарплаты. Преподаватели, которые публиковались в российских журналах, оказались в списках неэффективных и лишились половины зарплаты.