Все по плану. В Омске прокуратура взяла на контроль завершение долгостроя на Перелета

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
В прокуратуре Омской области сообщили о том, как продвигается строительство многоквартирного дома по улице Перелета стр № 1. Этот объект является долгостроем как и еще один дом в ЖК «Квартал романтиков» на Левом берегу.
Проект начала развивать ООО «Красноярская промышленная компания» еще в 2014 году. По версии следствия, бывшие директора обманули больше 300 человек, забрав у них свыше 364 млн рублей. Что-то было вложено в поставку материалов и выполнение работ, а какая-то часть (99 млн рублей) оказалась похищена. Уголовное дело о крупном мошенничестве рассматривает Советский районный суд.
На объекте недавно побывал начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства региональной прокуратуры Артур Ахмалетдинов вместе с главой областного минстроя Александром Рашко и представителем подрядной организации, которая завершает дом в данное время.
В октябре зампрокурора области Дмитрий Егоров объявлял директору ООО СПК «Дорстрой» Авеяну Р. Г. предостережение о недопустимости нарушения сроков строительства. После этого строители начали работать более быстро, так что все подготовительные и демонтажные работы на объекте закончены. На встрече также побывали и дольщики, которые смогли получить ответы на интересующие их вопросы.