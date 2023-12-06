Все по плану. В Омске прокуратура взяла на контроль завершение долгостроя на Перелета

В октябре зампрокурора области Дмитрий Егоров объявлял директору ООО СПК «Дорстрой» Авеяну Р. Г. предостережение о недопустимости нарушения сроков строительства. После этого строители начали работать более быстро, так что все подготовительные и демонтажные работы на объекте закончены. На встрече также побывали и дольщики, которые смогли получить ответы на интересующие их вопросы.