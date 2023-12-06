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Published Сегодня, 13:19

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Updated Сегодня, 13:23

иллюстрация

Все по плану. В Омске прокуратура взяла на контроль завершение долгостроя на Перелета

6 декабря 2023, 13:19
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске прокуратура взяла на контроль завершение долгостроя на Перелета

Многоэтажка простаивает еще с 2014 года, когда только началось строительство данного объекта.

В прокуратуре Омской области сообщили о том, как продвигается строительство многоквартирного дома по улице Перелета стр № 1. Этот объект является долгостроем как и еще один дом в ЖК «Квартал романтиков» на Левом берегу.

Проект начала развивать ООО «Красноярская промышленная компания» еще в 2014 году. По версии следствия, бывшие директора обманули больше 300 человек, забрав у них свыше 364 млн рублей. Что-то было вложено в поставку материалов и выполнение работ, а какая-то часть (99 млн рублей) оказалась похищена. Уголовное дело о крупном мошенничестве рассматривает Советский районный суд.

На объекте недавно побывал начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства региональной прокуратуры Артур Ахмалетдинов вместе с главой областного минстроя Александром Рашко и представителем подрядной организации, которая завершает дом в данное время.

В октябре зампрокурора области Дмитрий Егоров объявлял директору ООО СПК «Дорстрой» Авеяну Р. Г. предостережение о недопустимости нарушения сроков строительства. После этого строители начали работать более быстро, так что все подготовительные и демонтажные работы на объекте закончены. На встрече также побывали и дольщики, которые смогли получить ответы на интересующие их вопросы.

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#Общество#Омск#Омская область#Строительство#Прокуратура Омской области#Подрядчик#Обманутые дольщики#Новости#Алина Ясинская
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