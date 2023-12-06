В Санкт-Петербурге молодоженам отказали в росписи из-за традиционных русских костюмов

Согласно информации, пара из Крыма планировала провести свадьбу в русском стиле. Однако, когда они пришли в ЗАГС на Английской набережной, сотрудники устроили скандал. Им не понравился внешний вид молодых людей и их гостей, поэтому им было запрещено делать фотографии росписи. Только после того, как девушки сняли кокошники, удалось продолжить торжество.