Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:54

Published Сегодня, 18:54

Modified Сегодня, 18:56

Updated Сегодня, 18:56

В Санкт-Петербурге молодоженам отказали в росписи из-за традиционных русских костюмов

В Санкт-Петербурге молодоженам отказали в росписи из-за традиционных русских костюмов

6 декабря 2023, 18:54
Фото: Midjourney
Сотрудники ЗАГСа в Санкт-Петербурге отказали молодоженам в росписи из-за того, что они были одеты в традиционные русские наряды, считая их не нарядными и карнавальными.

В Санкт-Петербурге возник инцидент, связанный с отказом в росписи молодоженам из-за их выбора традиционных русских нарядов. В социальных сетях распространились видео, на которых работники ЗАГСа отказываются провести церемонию из-за считаемой несоответствующей одежды, пишет ridus.ru.

Согласно информации, пара из Крыма планировала провести свадьбу в русском стиле. Однако, когда они пришли в ЗАГС на Английской набережной, сотрудники устроили скандал. Им не понравился внешний вид молодых людей и их гостей, поэтому им было запрещено делать фотографии росписи. Только после того, как девушки сняли кокошники, удалось продолжить торжество.

СМИ сообщают, что работники ЗАГСа ссылались на правила дресс-кода, запрещающие использование карнавальных нарядов, масок и другой одежды, скрывающей личность или отличающейся от фотографий в документах.

В свою очередь, журналисты направили запрос в Комитет по делам записи актов гражданского состояния Санкт-Петербурга. На данный момент официального ответа от чиновников нет, по поводу того, считают ли они традиционные русские наряды карнавальными.

Интересно отметить, что накануне пара из Башкирии провела свадьбу в национальных традициях в павильоне выставки «Россия» в Москве. Сотрудники ЗАГСа сами предложили им такой формат празднования.

Жених поделился эмоциями: «Мы очень рады представлять нашу Республику Башкортостан. Гордимся этим и очень счастливы, что наша свадьба прошла в необычной форме».

Подпишитесь
Вы — в неэффективных. Преподавателей ОмГУ лишили зарплаты из-за отсутствия публикаций
Сегодня, 04:29
«Журналисты перекрутили»: вице-губернатор Шпиленко высказался о своей внезапной славе
Сегодня, 12:34
Без начальства. Врио главы омского УФСИН стал 42-летний полковник Алексей Турбанов
Сегодня, 11:59
Придет аномальный холод. Омские синоптики рассказали о морозе до -40 градусов
Сегодня, 04:34
Омичам рассказали, как изменится работа общественного транспорта из-за морозов
Сегодня, 06:06
Без комментариев. Посадившим в поле самолет Сочи-Омск пилотам предложили уволиться
Сегодня, 10:11