В Санкт-Петербурге молодоженам отказали в росписи из-за традиционных русских костюмов

Posted Сегодня, 18:54
Published Сегодня, 18:54
Modified Сегодня, 18:56
Updated Сегодня, 18:56
В Санкт-Петербурге возник инцидент, связанный с отказом в росписи молодоженам из-за их выбора традиционных русских нарядов. В социальных сетях распространились видео, на которых работники ЗАГСа отказываются провести церемонию из-за считаемой несоответствующей одежды, пишет ridus.ru.
Согласно информации, пара из Крыма планировала провести свадьбу в русском стиле. Однако, когда они пришли в ЗАГС на Английской набережной, сотрудники устроили скандал. Им не понравился внешний вид молодых людей и их гостей, поэтому им было запрещено делать фотографии росписи. Только после того, как девушки сняли кокошники, удалось продолжить торжество.
СМИ сообщают, что работники ЗАГСа ссылались на правила дресс-кода, запрещающие использование карнавальных нарядов, масок и другой одежды, скрывающей личность или отличающейся от фотографий в документах.
В свою очередь, журналисты направили запрос в Комитет по делам записи актов гражданского состояния Санкт-Петербурга. На данный момент официального ответа от чиновников нет, по поводу того, считают ли они традиционные русские наряды карнавальными.
Интересно отметить, что накануне пара из Башкирии провела свадьбу в национальных традициях в павильоне выставки «Россия» в Москве. Сотрудники ЗАГСа сами предложили им такой формат празднования.
Жених поделился эмоциями: «Мы очень рады представлять нашу Республику Башкортостан. Гордимся этим и очень счастливы, что наша свадьба прошла в необычной форме».