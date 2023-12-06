В районе Снеговой Пади обнаружена мина на нелегальной детской площадке

Старательно отмечу, что речь идет о подозрительной территории, на которой застройщик получил земельный участок и обнаружил самовольно установленную площадку под линией электропередачи, которая имела возможность загораться. Получается, что все это время дети играли буквально рядом с опасным предметом. И то, что он не сработал раньше — дело случая, пишет ФедералПресс.