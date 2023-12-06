В районе Снеговой Пади обнаружена мина на нелегальной детской площадке

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
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Updated Сегодня, 08:09
5 декабря был найден взрывной объект, после чего область была огорожена с помощью сигнальной ленты. Сегодня специалисты по обезвреживанию устранили найденную мину.
Старательно отмечу, что речь идет о подозрительной территории, на которой застройщик получил земельный участок и обнаружил самовольно установленную площадку под линией электропередачи, которая имела возможность загораться. Получается, что все это время дети играли буквально рядом с опасным предметом. И то, что он не сработал раньше — дело случая, пишет ФедералПресс.
Рабочие убрали детскую площадку и, во время подготовительных работ на территории для дальнейшей застройки, выявили опасный объект.