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Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

В районе Снеговой Пади обнаружена мина на нелегальной детской площадке

6 декабря 2023, 08:07
Во Владивостоке, на месте, где раньше неофициально установили детскую площадку, обнаружили опасный предмет. Здесь также парковали автомобили жители близлежащих домов.

5 декабря был найден взрывной объект, после чего область была огорожена с помощью сигнальной ленты. Сегодня специалисты по обезвреживанию устранили найденную мину.

Старательно отмечу, что речь идет о подозрительной территории, на которой застройщик получил земельный участок и обнаружил самовольно установленную площадку под линией электропередачи, которая имела возможность загораться. Получается, что все это время дети играли буквально рядом с опасным предметом. И то, что он не сработал раньше — дело случая, пишет ФедералПресс.

Рабочие убрали детскую площадку и, во время подготовительных работ на территории для дальнейшей застройки, выявили опасный объект.

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