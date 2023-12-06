В Омске зарезервировали землю под строительство первой линии метро

На территории участков запрещено строительство зданий и сооружений, агромелиоративные работы. Прокладку подземных коммуникаций и инженерных сетей необходимо будет согласовывать с «Управлением заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений». Перечень координат участков указан в приложении к приказу.