В Омске зарезервировали землю под строительство первой линии метро

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Updated Сегодня, 07:55
В Омске зарезервировали участки земли под строительство первой линии метрополитена. Соответствующий приказ подписал сегодня, 6 декабря, министр имущественных отношений региона Евгений Козлов. Срок резерва составляет 3 года.
На территории участков запрещено строительство зданий и сооружений, агромелиоративные работы. Прокладку подземных коммуникаций и инженерных сетей необходимо будет согласовывать с «Управлением заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений». Перечень координат участков указан в приложении к приказу.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске ищут, который составит план интеграции недостроенных объектов метрополитена в существующую городскую транспортную инфраструктуру.