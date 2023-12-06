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Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

В Омске зарезервировали землю под строительство первой линии метро

В Омске зарезервировали землю под строительство первой линии метро

6 декабря 2023, 07:53
Фото: Город55
Прокладку коммуникаций на участках необходимо будет согласовывать с Управлением заказчика по строительству.

В Омске зарезервировали участки земли под строительство первой линии метрополитена. Соответствующий приказ подписал сегодня, 6 декабря, министр имущественных отношений региона Евгений Козлов. Срок резерва составляет 3 года.

На территории участков запрещено строительство зданий и сооружений, агромелиоративные работы. Прокладку подземных коммуникаций и инженерных сетей необходимо будет согласовывать с «Управлением заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений». Перечень координат участков указан в приложении к приказу.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске ищут, который составит план интеграции недостроенных объектов метрополитена в существующую городскую транспортную инфраструктуру.

В Омске повторно ищут проектировщика для интеграции метро в транспортную сеть города
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#Транспорт#Метро#Омск#Строительство#Метрополитен#Земельные участки#Евгений Игишев#Омское метро
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