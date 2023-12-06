В Омск придут морозы. При какой температуре школьникам лучше не ходить на занятия

Если столбик термометра опустится ниже отметки -30 градусов, то рекомендуется освободить от занятий учеников с 1 по 4 класс. При температуре ниже -32 в школу могут не ходить дети с 5 по 9 класс, а при температуре ниже -35 — старшеклассники.