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Published Сегодня, 03:58

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В Омск придут морозы. При какой температуре школьникам лучше не ходить на занятия

6 декабря 2023, 03:58
Фото: Midjourney
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В мэрии Омска напомнили, при какой температуре школьники могут остаться дома

Решение, идти в мороз в школу или нет, принимают прежде всего родители учащихся.

В Омской области в предстоящие дни ожидаются сильные морозы. В департаменте образования городской администрации напомнили, при какой температуре воздуха детям стоит воздержаться от посещения школы.

Если столбик термометра опустится ниже отметки -30 градусов, то рекомендуется освободить от занятий учеников с 1 по 4 класс. При температуре ниже -32 в школу могут не ходить дети с 5 по 9 класс, а при температуре ниже -35 — старшеклассники.

В мэрии отметили, что школы, несмотря на погоду, продолжат работать.

«Решение о том, отпускать ли ребенка в школу, принимают прежде всего родители, ориентируясь на предварительный прогноз погоды в день посещения занятий», — рассказали в департаменте образования.

Ранее Город55 сообщал, что по Омской области в ближайшие дни ударят 38-градусные морозы.

Нужны вторые подштанники. По Омской области ударят 38-градусные морозы
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#Погода#Образование#Департамент образования#Морозы#Евгений Игишев
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