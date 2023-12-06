В Омск придут морозы. При какой температуре школьникам лучше не ходить на занятия

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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В Омской области в предстоящие дни ожидаются сильные морозы. В департаменте образования городской администрации напомнили, при какой температуре воздуха детям стоит воздержаться от посещения школы.
Если столбик термометра опустится ниже отметки -30 градусов, то рекомендуется освободить от занятий учеников с 1 по 4 класс. При температуре ниже -32 в школу могут не ходить дети с 5 по 9 класс, а при температуре ниже -35 — старшеклассники.
В мэрии отметили, что школы, несмотря на погоду, продолжат работать.
«Решение о том, отпускать ли ребенка в школу, принимают прежде всего родители, ориентируясь на предварительный прогноз погоды в день посещения занятий», — рассказали в департаменте образования.
Ранее Город55 сообщал, что по Омской области в ближайшие дни ударят 38-градусные морозы.