В колонию за дикпик. Омича задержали за отправленную без спроса интимную фотографию

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Задержанием и возбуждением уголовного дела обернулось для 41-летнего мужчины из Омска отправление фотографии своего члена. Как сообщил телеграм-канал «Baza», в ноябре в полицию обратилась 36-летняя гендиректор строительной компании. Женщина пожаловалась на незнакомого мужчину, который прислал ей в личные сообщения интимное фото.
Личность подозреваемого установили через несколько дней, а вчера, 5 декабря, омича задержали в Москве и завели на него дело о незаконном изготовлении порнографических материалов. Санкция этой статьи подразумевает лишение свободы на срок от двух до шести лет.
Возможно, после этого случая любителей отправлять без разрешения снимки своих половых органов станет меньше.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о мужчине, который сломал член во время секс-экспериментов. Пострадавший сначала услышал хруст, а потом почувствовал резкую боль: