В ЕР рассказали об итогах программы капремонта школ в 2023 году

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
В 1384 российских школах капитальный ремонт уже завершен, пишет rostovgazeta.ru. До конца 2023 года запланировано завершение капитального ремонта в 1765 зданиях, из которых в 1535 ремонтные работы уже провели или планируют проводить с привлечением средств из бюджета государства. 230 зданий школ отремонтировали исключительно за счет региональных средств, о чем сообщил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Кроме того, в 46 российских регионах готовность таких объектов составляет более 90%.
Турчак отметил, что до конца 2023 года работы будут завершены. «Хотел бы поблагодарить Министерство просвещения, Минстрой, губернаторов, строителей и всех наших коллег в регионах, кто отвечает за эту важную программу», — отметил секретарь генерального совета «Единой России».
Как рассказал Андрей Турчак, в 19 регионах России есть риски по капитальному ремонту — в них готовность 35 объектов составляет менее 60%. Среди отстающих субъектов Федерации — Дагестан, однако ситуация там уже исправляется: в общей сложности осталось завершить пять объектов. По три объекта нужно завершить в Томской области, Удмуртии, а также в Алтайском и Приморском краях.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что в общей сложности в рамках программы капитального ремонта с момента ее начала было отремонтировано свыше 3 тыс. зданий.
По словам Кравцова, программа реализуется успешно и демонстрирует, что «Единая Россия» — это партия дела. Как рассказал Кравцов, решено продлить программу до 2025 года — для колледжей, детских садов, а также для учреждений детского отдыха. Однако для окончательного принятия решения необходимо исполнить те обязательства, которые уже взяли на себя регионы.
На штабе также обсудили реализацию президентской программы по строительству в России новых школ. До конца года планируется сдать в эксплуатацию 390 новых зданий. Как отметил Андрей Турчак, программа капитального ремонта — одна из самых успешных и востребованных среди россиян наряду с программами по формированию комфортной городской среды и социальной газификации.
Как сообщает сайт «Единой России», секретарь генсовета партии «Единая Россия» призвал глав регионов РФ и ответственных лиц везде, где существуют риски, войти в плановые графики и сдать объекты вовремя.
До конца 2023 года партия «Единая Россия» и Минпросвещения планируют совместно провести еще один федеральный штаб, на котором субъекты Федерации из «красной» зоны сообщат, удалось ли исправить ситуацию с вводом школ.
«Сейчас продолжается капитальный ремонт в двух омских школах — № 3 и № 75. Кстати, гимназию № 75, которую обновляем в рамках президентской программы модернизации школьной системы образования и народной программы партии, недавно посетил секретарь генсовета „Единой России“ Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в наш регион. Еще 19 школ отремонтируем в ближайшие два года.
Кроме того, по линии Минпросвещения Омской области будет выделено 2,7 млрд рублей на ремонт 31 школы до 2026 года», — рассказал губернатор Омской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Виталий Хоценко.