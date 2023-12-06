В ЕР рассказали об итогах программы капремонта школ в 2023 году

Как рассказал Андрей Турчак, в 19 регионах России есть риски по капитальному ремонту — в них готовность 35 объектов составляет менее 60%. Среди отстающих субъектов Федерации — Дагестан, однако ситуация там уже исправляется: в общей сложности осталось завершить пять объектов. По три объекта нужно завершить в Томской области, Удмуртии, а также в Алтайском и Приморском краях.